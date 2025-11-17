Người thầy biến tri thức thành ánh sáng để học trò kiến tạo tương lai

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), tối 16/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” năm 2025.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên vào dịp 20/11, nhằm tôn vinh, tri ân các nhà giáo đã và đang thầm lặng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Đến dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; các thầy cô giáo tiêu biểu trên cả nước.

Phát biểu trong chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với chủ đề “Thắp sáng tương lai," chương trình năm nay mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, khẳng định người thầy chính là người đem lại nguồn ánh sáng cho lớp lớp các thế hệ học trò. Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ. Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức, niềm cảm hứng sáng tạo, xây dựng nhân cách, tạo lập niềm tin và khát vọng trong mỗi học trò; biến tri thức thành ánh sáng để người học tự soi sáng con đường trưởng thành và kiến tạo tương lai cho chính mình.

Kỷ niệm ngày 20/11 năm nay mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc với nhiều điều đặc biệt gắn liền với cột mốc 80 năm thành lập của đất nước và truyền thống của ngành giáo dục. Bộ trưởng bày tỏ chưa bao giờ ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm như hiện nay. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai của dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng, Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người đang làm công tác giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được điển chế hóa bằng Luật Nhà giáo, thay cho tinh thần tôn sư trọng đạo với tư cách là văn hóa, là phong tục xã hội. Từ nay, việc đề cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo được luật hóa. Đạo lý kết hợp với luật pháp tạo ra sự chắc chắn, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp của những người làm thầy. Đây là vinh dự và là điều kiện để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Nhắn gửi tới đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước, xã hội, phụ huynh, toàn thể người học tôn vinh chúng ta và dành cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến. Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề nghiệp của mình; cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là nhân cách, tinh thần học hỏi, sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Chương trình “Thay lời tri ân” năm nay như một bản giao hưởng cảm xúc tôn vinh các thầy cô giáo. Bốn câu chuyện được chọn lọc đại diện cho bốn cung bậc của khúc nhạc tri ân là cống hiến-yêu thương-sáng tạo-khát vọng, được dẫn dắt theo mạch giai điệu chuyển nhịp từ lắng đọng, tha thiết đến tươi sáng, rộn ràng và rộng mở.

Mỗi thầy cô là một khúc nhạc sống động của lòng tận tụy và niềm tin. Có người kiên trì âm thầm cống hiến; có người dang rộng vòng tay chở che bằng yêu thương; có người bền bỉ sáng tạo, đổi mới; có người ươm mầm khát vọng, dẫn học trò vươn ra biển lớn… Cùng với những phóng sự xúc động, truyền cảm hứng, chương trình còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp với thầy cô.

Là một trong những cô giáo gánh cơm, gạo, thịt lên cho học sinh ở điểm trường lẻ Trường mầm non Thạc Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, cô Nông Thị Hằng Thảo, giáo viên Điểm trường Nà Ó chia sẻ điểm trường cách trung tâm xã khoảng 8 km, đường đi xa và rất dốc. Ngày nắng, giáo viên có thể đi xe máy nhưng khi mưa buộc phải dắt xe hoặc đi bộ qua những đoạn đường đất trơn trượt. Nhiều đoạn cua gấp, dốc đứng, chỉ cần sơ sảy là có thể ngã. Một số đoạn đường bêtông ngắn nhưng khi mưa, rêu phủ trơn, tay lái không vững, đã có lần đồng nghiệp bị ngã gãy tay khi trượt bánh xuống dốc. Dù vậy, cô Thảo và đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, với mong muốn góp chút sức lực nhỏ bé để các em nhỏ vùng cao có cơ hội được học tập, được đến lớp đầy đủ như các bạn đồng trang lứa.

Hay câu chuyện về sự đổi mới sáng tạo trong mô hình “lớp học đảo ngược” do Tiến sỹ Lê Trọng Đức - Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, khởi xướng được công nhận là sáng kiến tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Ở đó, học sinh không còn thụ động nghe giảng, mà chủ động học trước ở nhà qua video, tài liệu do thầy chuẩn bị. Khi đến lớp, thời gian được dành cho thực hành, thảo luận và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Chương trình đã sắp xếp cuộc gặp đặc biệt của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa với học trò của mình là thầy Lê Trọng Đức. Cô bày tỏ tự hào và hạnh phúc khi có những học trò tiếp bước sự nghiệp “trồng người,'' trở thành đồng nghiệp của mình.

Cô chia sẻ ngày xưa, Đức nhỏ bé, hiền lành, nhà xa, đi học vất vả nhưng em vẫn ham học. Tốt nghiệp đại học, em liền học tiếp thạc sỹ rồi tiến sỹ, nghiên cứu sáng chế… Cô rất thương em, chỉ mong em giữ được lòng yêu nghề. Hôm nay, nhìn em đứng đây, cô thấy mọi hy sinh đều xứng đáng./.

