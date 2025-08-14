Nhà mạng sẵn sàng với lượng thuê bao đổ dồn về Hà Nội dịp 80 năm Quốc khánh

Những ngày cận kề mốc lịch sử 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội dự kiến đón dòng người 'khổng lồ' đổ về trung tâm Thủ đô để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025 và hàng loạt sự kiện văn hóa - nghệ thuật. Dữ liệu dự kiến cho thấy khoảng 2,9 triệu người sẽ đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có 900.000 người di chuyển từ các tỉnh, thành khác.

Trước tình huống sử dụng dịch vụ tăng đột biến, các nhà mạng đã sẵn sàng các kịch bản đảm bảo phục khách hàng tốt nhất.

Tập trung 'điểm nóng' bảo đảm từng sự kiện

Đại diện VNPT cho biết đã tổng lực ra quân, toàn bộ mạng lưới được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo đảm hạ tầng viễn thông vững chắc, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước thềm Đại lễ, VNPT đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm tuyệt đối về an toàn - an ninh thông tin quốc gia.

(Ảnh: VNPT)

Đối với các hoạt động trọng tâm như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động Vinaphone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội.

Bên cạnh 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường có địa điểm diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt giải pháp kỹ thuật đã được triển khai quyết liệt nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện: phát sóng bổ sung 1100 cell 4G, phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm; Tăng cường phát sóng Indoor Lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài; Nâng cao năng lực phục vụ lưu lượng data tại các sự kiện lớn.

VNPT không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối của người dân, mà còn là hạ tầng truyền dẫn chiến lược cho các cơ quan báo chí - truyền hình. Với đài truyền hình Việt Nam (VTV), VNPT triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, gồm 36 đường cáp quang trắng, 17 kênh Hotline và 9 đường Internet FTTH, bảo đảm truyền hình trực tiếp mượt mà, sắc nét. Với đài truyền hình HCM (HTV), VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và 297 vị trí loa phát thanh, bảo đảm âm thanh rõ ràng, lan tỏa trên khắp các tuyến phố.

Lần đầu tiên ứng dụng AI đảm bảo mạng lưới

Đại diện Viettel Telecom cho biết nhà mạng này đã triển khai chiến dịch trọng điểm nhằm bảo đảm "mạch sống số" cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Viettel đã vạch một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024 và gấp 7 lần so với khối lượng công việc bảo đảm cho sự kiện A50 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, nhà mạng phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, lần đầu tiên triển khai 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) tại các điểm tập trung đông người, kèm theo 700 trạm 4G tạm thời và 25 xe phát sóng cơ động. Các smallcell 5G được bố trí dọc các tuyến đường trọng điểm để nâng dung lượng và tốc độ truy cập, đồng thời san tải cho mạng 4G tại 'điểm nóng' đông người.

Viettel đã vạch một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024. (Ảnh: Viettel)

Lần đầu tiên, công nghệ AI được Viettel dùng để 'nhìn trước' tải mạng. Dựa trên dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết và lượt tương tác trên mạng xã hội, các mô hình AI dự đoán vị trí thời điểm đông người, cũng như hành vi di chuyển của đám đông. Từ đó, tài nguyên mạng (băng thông, cấu hình trạm, hướng phát sóng…) được chuẩn bị và phân bổ phù hợp, chủ động trước khi các 'điểm nóng' tăng mạnh thuê bao.

Trong vận hành, nền tảng X-Optimization (XO) kết hợp AI theo dõi hành vi sử dụng và trạng thái mạng để tự động tối ưu gần như thời gian thực. Cứ 5 phút, hệ thống tự điều chỉnh vùng phủ, hướng sóng tới nơi có nhu cầu cao, đồng thời giảm nhiễu cho khu vực lân cận. Khi một trạm có dấu hiệu quá tải, người dùng sẽ được điều hướng sang các trạm 'rảnh rỗi' xung quanh để cân bằng tải.

Song hành cùng Viettel, MobiFone cũng kích hoạt loạt giải pháp công nghệ và vận hành để bảo đảm dịch vụ viễn thông - Internet thông suốt trong dịp Lễ 2/9.

Đại diện MobiFone cho biết sẽ triển khai công nghệ 5G thế hệ mới kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo và xử lý lưu lượng mạng trong thời gian thực.

Hệ thống AI sẽ phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm hành vi người dùng, dự báo sự kiện, và thậm chí là thông tin xã hội để xác định các điểm nóng trong thành phố, từ đó điều chỉnh mạng lưới một cách chính xác và nhanh chóng. AI không chỉ giúp tối ưu hóa các điểm phát sóng mà còn tự động điều chỉnh các tham số mạng, giúp nâng cao hiệu suất và giảm thiểu hiện tượng nghẽn mạng.

MobiFone cũng đã phối hợp với nhà mạng Rakuten của Nhật Bản để đưa giải pháp Open RAN 5G vào triển khai trên mạng lưới để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, triển khai trước tại các khu vực diễn ra Đại lễ 2/9 tại Hà Nội và sẽ mở rộng ra cả nước.

MobiFone cũng sẽ triển khai hệ thống mạng 5G động với khả năng tự điều chỉnh tự động. Với các trạm 4G/5G được lắp đặt ở các điểm trọng yếu, MobiFone không chỉ nâng cao tốc độ Internet mà còn tối ưu hóa dung lượng truyền tải tại các khu vực tập trung đông người. Điều này giúp người dùng luôn có được trải nghiệm mượt mà, không bị gián đoạn, bất kể số lượng người tham gia sự kiện có tăng đột biến như thế nào.

Điểm đặc biệt của MobiFone trong chiến lược triển khai mạng trong dịp lễ Quốc khánh là công nghệ MobiNet Adaptive Network. Hệ thống này sử dụng học máy (Machine Learning) để liên tục theo dõi và phân tích hành vi người dùng trong thời gian thực. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các yếu tố như băng thông, vùng phủ sóng và chất lượng kết nối để phù hợp với tình hình thực tế. Các trạm phát sóng có thể tự động 'học' và điều chỉnh lại để tránh tình trạng quá tải trong các khu vực đông đúc.

Song song với các giải pháp công nghệ, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện, đồng thời huy động hàng trăm kỹ sư và nhân viên kỹ thuật túc trực 24/7 tại hiện trường. Lực lượng này được trang bị đầy đủ phương tiện và công cụ chuyên dụng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống kỹ thuật để bảo đảm dịch vụ viễn thông và Internet luôn thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ./.

