Hà Nội tri ân cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu dịp Quốc khánh

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), sáng 14/8, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt gần 400 cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với các lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu Anh hùng liệt sỹ, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước... đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến máu xương, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã báo cáo kết quả nổi bật của Thủ đô thời gian qua, khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," nghiêm túc tiếp thu, thực hiện tốt những chỉ đạo của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong các cuộc làm việc với thành phố.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế... Thủ đô tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

“Trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, người có công với cách mạng, của nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ... Lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội chung sức, đồng lòng, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc," Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, cụ Nguyễn Hữu Tài, 96 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa đã chia sẻ về những kỷ niệm không bao giờ quên của những ngày kháng chiến 80 năm về trước. “Khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân. Nhân dân phấn khởi, tự hào từ thân phận nô lệ nay là chủ nhân của đất nước. Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 năm ấy rợp bóng cờ hoa. Tôi nhớ mãi từng lời, từng câu nói của Bác Hồ kính yêu khi Người đọc “Tuyên ngôn Độc lập," cả biển người im phăng phắc lắng nghe, không bỏ sót một câu, một chữ nào," cụ Nguyễn Hữu Tài xúc động kể lại.

Cuộc gặp mặt cũng sâu lắng hơn với những lời chia sẻ của Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khi ôn lại chặng đường 80 năm cách mạng hào hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ông nhấn mạnh trong các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, Hà Nội đều vững vàng đi tiên phong, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố Hà Nội gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

"Trên hành trình lịch sử 80 năm, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội bằng bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết trong đấu tranh, lao động, sáng tạo, đã viết nên những trang sử vẻ vang với nhiều dấu son lịch sử rất đáng tự hào. Trong mỗi bước phát triển, trong mỗi thành công, trong từng công trình, trong từng tấc đất của Hà Nội ta, suốt 80 năm qua đều thấm đẫm công sức của hàng triệu người dân Thủ đô. Những công sức vĩ đại và thầm lặng ấy cần được trân trọng ghi nhận và tưởng nhớ, đền đáp. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta phải biết yêu hơn, biết tự hào hơn, sống có trách nhiệm hơn với Hà Nội," Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú bày tỏ.

Cuộc gặp mặt diễn ra đầm ấm, trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với những người đã dành trọn tuổi xuân, ý chí và lòng dũng cảm để giành độc lập, tự do cho dân tộc để hôm nay đất nước được hòa bình, phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc./.

