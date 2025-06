Nhóm công nghiệp chế biến dẫn dắt tăng trưởng, xuất khẩu thu về hơn 180 tỷ USD

Mặc dù thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động khó lường, xung đột thương mại, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, song hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trong 5 tháng vừa qua, đặc biệt cán cân thương mại hàng hóa của cả nước duy trì xuất siêu ở mức cao, lên gần 5 tỷ USD.

Xuất khẩu giữ mức tăng 2 con số

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2025 đạt 39,6 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 180,23 tỷ USD, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,0% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 67,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở cả nhóm hàng nông, thủy sản và công nghiệp chế biến, ước đạt mức hai con số so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản đạt gần 17,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng trong nhóm này ghi nhận mức tăng trưởng khả quan mặc dù giảm về sản lượng xuất khẩu nhưng vẫn đạt kim ngạch cao nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh, như: càphê (lượng xuất khẩu giảm 0,6% nhưng kim ngạch xuất khẩu ước tăng tới 62,3%); hạt tiêu (lượng xuất khẩu giảm 22,5% nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng 40,5%); cao su (giảm 4% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch); nhân điều (giảm 5% về lượng nhưng tăng 19,4% về kim ngạch).

Điểm nhấn là xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục ghi nhận mức tăng cao, đạt gần 153 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là động lực tăng trưởng của xuất khẩu cả nước.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giầy dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác… đều đạt tốc độ tăng trưởng cao ở mức hai con số, trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 38,4 tỷ USD, tăng 39,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác ước đạt 22 tỷ USD, tăng 16,4%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 6,8 tỷ USD, tăng 8,6%...

Doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cao để thúc đẩy xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) cho hay trong 5 tháng vừa qua, tiêu thụ thép thành phẩm của VNSteel đạt trên 1,76 triệu tấn, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn theo báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như sức mua toàn cầu chưa phục hồi mạnh, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực... nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được nhịp sản xuất ổn định, từng bước cải tiến quy trình, hướng đến sản xuất bền vững và mở rộng thị trường ngách để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Ước tính trong 5 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may xuất khẩu trên 17,58 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu 10,63 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong 5 tháng vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước ta tới các hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực đều tăng, trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 57,2 tỷ USD. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch đạt 23 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba với kim ngạch ước đạt 23,5 tỷ USD, tăng 3,2%; Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 11,37 tỷ USD, tăng 10,6%; Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 10,56 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đa dạng thị trường, giảm thiểu rủi ro

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong 5 tháng vừa qua, cả nước đã chi khoảng 175,56 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chiếm 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2025 là nhóm hàng cần nhập khẩu (trong đó bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước), với kim ngạch đạt gần 156,5 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu tăng cao.

Riêng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 56 tỷ USD, tăng tới 38,3% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt 22,89 tỷ USD tăng 22,7%. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng khác cũng tiếp tục ghi nhận mức tăng để đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất trong nước và xuất khẩu như: chất dẻo nguyên liệu tăng 12,3%; nguyên phụ liệu dệt may, da giầy tăng 3,8%; vải các loại tăng 4,6%.

Như vậy, sau 5 tháng, cả nước xuất siêu 4,67 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,71 tỷ USD), trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,42 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 17,09 tỷ USD.

Trước những biến động liên tục của thị trường toàn cầu, để đạt mức tăng trưởng cao trong thời gian tới, đại diện Bộ Công Thương cho biết cùng với việc ưu tiên nhiệm vụ chủ trì, điều phối đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận thương mại hướng tới quan hệ thương mại bền vững, xử lý vấn đề về thuế đối ứng và các vấn đề khác do phía Hoa Kỳ nêu ra, cơ quan này cũng tập trung các giải pháp để đa dạng thị trường, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để đẩy mạnh xuất khẩu.

Song song đó, Bộ Công Thương tiếp tục chú trọng công tác thông tin thị trường nhằm kịp thời thông tin với các Hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài; các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ khuyến nghị doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước. Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tăng cường khả năng phục hồi và đa dạng hoá chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô và hàng hoá trung gian tập trung một thị trường.

“Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các FTA nhất là các FTA thế hệ mới. Cùng với đó, kích thích nhu cầu nội địa thông qua các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể; nỗ lực đẩy nhanh tiến trình ký kết các FTA mới để khai thác các thị trường khác cũng rất tiềm năng như Canada là một điển hình,” ông Đỗ Ngọc Hưng cho hay./.

5 tháng năm 2025: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD 7 mặt hàng gồm điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng.