Hơn một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42, phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của Thủ đô cũng như cả nước. 95 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết nhằm ôn lại những mốc son lịch sử của Đảng bộ thành phố Hà Nội, thể hiện rõ những khát vọng, sáng tạo, cống hiến của Thủ đô đối với sự phát triển chung của đất nước.

Bài 1: Những mốc son lịch sử của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Vang dội những chiến công

Sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, trong đó có sự đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Công Thu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Quý Kiên, Dương Nhật Đại, Phan Trọng Tuệ… đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô nêu cao truyền thống đoàn kết, đấu tranh bền bỉ trong các cao trào giải phóng dân tộc, chống kẻ thù xâm lược, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là giành thắng lợi trọn vẹn trong cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, ghi dấu sự thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Marx-Lenin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ 20.

Phân tích sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ Hà Nội trong tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn về tổ chức, số lượng đảng viên không nhiều nhưng Đảng bộ Hà Nội kiên trì bám địa bàn, bám dân, sớm tổ chức lực lượng quần chúng đông đảo.

Sáng 11/6/1983, tại Hội trường Ba Đình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 9 khai mạc trọng thể. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)

Đảng bộ triển khai các hoạt động tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, vận động nhân dân và tầng lớp thanh niên, trí thức xây dựng được các tổ chức chính trị, tự vệ vũ trang như Tự vệ chiến đấu, Thanh niên Cứu quốc, Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu… Chính lực lượng quần chúng được tổ chức này là lực lượng chủ yếu làm nên thành công của cuộc khởi nghĩa.

Đảng bộ Hà Nội nhạy bén phân tích tình hình, phát hiện thời cơ, phát động khởi nghĩa đã tới khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh nên nhanh chóng huy động, tập hợp lực lượng, tổ chức liên tiếp các cuộc mít tinh, tuần hành, tạo áp lực đối với chính quyền thân Nhật và cả quân Nhật đang đóng ở Hà Nội; khích lệ tinh thần tham gia cách mạng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa một cách linh hoạt, quyết đoán trong quá trình lãnh đạo khởi nghĩa. Sự độc đáo của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội là sử dụng sức mạnh và khí thế áp đảo của quần chúng nhân dân để giành chính quyền nên hạn chế tối đa đổ máu và khiến quân Nhật không thể can thiệp.

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo quân và dân Hà Nội, thế hệ tiếp bước thế hệ, lập nên những chiến công vang dội mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” để Hà Nội - Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sạch bóng quân thù ngày 10/10/1954, sau đó là 12 ngày đêm chiến đấu quả cảm tháng 12/1972 của quân và dân Thủ đô, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” đập tan uy thế của không lực Hoa Kỳ, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước năm 1975.

Thắng lợi đó đã kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm đấu tranh giành độc lập tự do, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trên phạm vi cả nước. Non sông thu về một mối, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn cả nước cùng tiến vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ

Trong thời kỳ đổi mới, Hà Nội cùng cả nước bước đầu đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào trong lịch sử xây dựng và phát triển Thủ đô. Hà Nội trở thành niềm tin yêu của nhân dân cả nước, được thế giới tôn vinh “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người."

Năm 1999, Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình." Năm 2000, Hà Nội được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng," 3 lần được đón nhận Huân chương Sao Vàng. Năm 2014, Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là những phần thưởng cao quý, niềm tự hào, cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ, nhân dân Thủ đô tiếp tục vươn lên, hoàn thành trọng trách trước đất nước và dân tộc.

Từ 27 đến 30/12/2000, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô. Từ đó, Hà Nội đã khơi dậy, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, những bài học từ thực tiễn sâu sắc của 95 năm xây dựng và phát triển, những năm gần đây, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổng thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước; GDP bình quân đầu người tăng gần gấp 3 lần so với năm 1989.

Từ năm 1990 đến nay, cứ sau 5 năm, giá trị sản xuất tăng 2,5 lần so với trước đó. Đô thị phát triển mạnh theo hướng văn minh, hiện đại. Bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ rệt, khoảng cách giàu nghèo nông thôn và thành thị ngày càng thu hẹp. An ninh chính trị Thủ đô luôn ổn định, trật tự an toàn được giữ vững; giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ được củng cố; vị thế của Hà Nội ngày càng được nâng cao.

Qua 95 năm, Thủ đô Hà Nội thế và lực đã đổi thay, lớn mạnh hơn trước nhiều. Đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có tiềm năng phát triển mới như rộng lớn về đất đai và nguồn nhân lực; đa dạng về khả năng quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế; vững vàng về quốc phòng, an ninh; phong phú về bản sắc, truyền thống văn hóa...

Bên cạnh những cơ hội lớn, Hà Nội cũng phải đối mặt nhiều thách thức như tốc độ đô thị hóa làm tăng nhanh dân số cơ học; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều nguồn lực và lợi thế của Thủ đô chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả. Sức cạnh tranh của kinh tế còn hạn chế; hội nhập kinh tế quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu; sự nghiệp phát triển văn hóa-xã hội chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế, chưa ngang tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập…

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ thành Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (12/10/2020). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ trước tình hình mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng và lợi thế, không ngừng nâng cao vị thế Thủ đô. Đó là tập trung phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hội nhập quốc tế; động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh đúng như Bộ Chính trị đã xác định./.

