Những người vượt biển ra đảo gắn bó với sự nghiệp trồng người hơn 30 năm qua

Tỉnh An Giang Giang hiện có 3 đặc khu gồm Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải; nhiều đảo, xã đảo có trường học ở các cấp học.

Với sự tâm huyết, nỗ lực, các thế hệ giáo viên nơi đây đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Nhiều cán bộ, giáo viên từ đất liền đã không ngại vất vả, gian khổ đến với các xã đảo, đặc khu từ giai đoạn còn nhiều khó khăn và gắn bó trong nhiều thập kỷ qua.

Nổi bật là câu chuyện về ba anh em thầy giáo Phùng Nhật Dũng (quê tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) và cô Võ Thanh Kiều (quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cũ nay là xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) đã vượt biển ra đảo gắn bó với sự nghiệp "trồng người" nơi đảo xa hơn 30 năm qua.

Tự nguyện đến với học sinh nơi đảo xa

Tại đặc khu Thổ Châu, ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu, cô Võ Thanh Kiều (53 tuổi) luôn tâm huyết với bài giảng môn Tiếng Việt cho các học sinh lớp 1. Hình ảnh cô và trò hòa quyện thật đẹp - học sinh chăm chú đọc bài còn cô giáo tóc đã pha sương đang miệt mài trên bục giảng.

Cô Võ Thanh Kiều chia sẻ năm 1996 khi sắp tốt nghiệp ngành sư phạm tại Phú Quốc, cô được khuyên ra đảo Thổ Châu dạy học bởi nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu giáo viên nhưng chưa có nhiều người tình nguyện về công tác. Do đó, cô đã chọn công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu và giảng dạy từ đó đến nay.

Trong 10 năm đầu ra Thổ Châu công tác, cô gặp nhiều khó khăn vì nơi đây không có điện, thiếu nước sạch, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiếu thốn, tạm bợ. Nhưng với tình yêu thương dành cho học sinh, trách nhiệm của người giáo viên, cô đã cùng các thầy cô vượt qua khó khăn, làm tốt công tác dạy học.

Cô Võ Thanh Kiều, giáo viên dạy môn Tiếng Việt, Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

“Tuy chúng tôi sống và sinh hoạt, dạy học trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, nhưng bù lại là những tình cảm, sự thương yêu, quý trọng của các phụ huynh, học sinh và đây chính là động lực để bản thân tôi nói riêng, các thầy cô giáo ở đây nói chung gắn bó và nỗ lực hết mình cho sự nghiệp giáo dục," cô Kiều chia sẻ.

Cô Kiều phấn khởi khi những năm gần đây Thổ Châu có sự đổi thay, phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu đã khang trang, đầy đủ hơn. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, ban hành những chính sách, cơ chế tăng lương, phụ cấp cho giáo viên, giúp mọi người ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu Hà Thị Oanh cho biết, trường gồm 2 điểm trường với 27 phòng phòng học và các phòng chuyên môn, phòng chức năng. Trường có 3 cấp học (mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở). Hằng năm, trường có từ 13-14 lớp học, tổng số học sinh hơn 300 em.

Đơn vị có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; gần 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Đa số cán bộ, giáo viên là người đến từ các tỉnh, thành phố, không phải người địa phương; trong đó có hơn 10 giáo viên gắn bó hơn 20 năm với sự nghiệp “trồng người” từ những năm Thổ Châu có điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Ngoài ra, còn có những cán bộ, giáo viên trẻ tuổi tự nguyện về gắn bó với trường trong những năm qua.

Ban giám hiệu trường rất trân trọng tinh thần tình nguyện, tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giáo viên đã không ngại khó khăn đến với Thổ Châu và gắn bó với trường. Cán bộ, giáo viên của trường luôn nêu cao tinh thần tự học, miệt mài nghiên cứu, đổi mới sáng tạo thực hiện tốt công tác giảng dạy, nhiệm vụ chuyên môn.

Đến nay, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường cơ bản đáp ứng công tác giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học tập của học sinh. Tuy nhiên, theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế, nhu cầu của phụ huynh, học sinh, giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu tiếp tục cần được sự quan tâm đầu tư của cấp trên (cụ thể là thêm phòng học, một số trang thiết bị, nhất là các thiết bị phục vụ công nghệ số, thêm biên chế giáo viên Tiếng Anh); đặc biệt là đầu tư đảm bảo nguồn điện ổn định để công tác giảng dạy, học tập được hiệu quả.

Thầy Phùng Nhật Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 4, đặc khu Phú Quốc chia sẻ với phóng viên TTXVN. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tình nguyện ra Phú Quốc "gieo" chữ

Thầy Phùng Nhật Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 4 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) là một trong những cán bộ, giáo viên tình nguyện đến đây công tác từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20.

Thầy Dũng cho biết thầy may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), cha là Hiệu trưởng một trường Tiểu học, mẹ là giáo viên mầm non. Gia đình thầy có 6 anh chị em, trong đó 5 người nối tiếp truyền thống cha mẹ học ngành sư phạm.

Được sự vận động của cha mẹ, tháng 8/1987, thầy Phùng Nhật Vũ (anh thứ 4 của thầy Dũng, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 1) đã viết đơn tình nguyện ra Phú Quốc công tác. Đến tháng 8/1989, thầy Phùng Nhật Tuấn (anh thứ 3 của thầy Dũng, hiện là Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) cũng viết đơn tình nguyện ra Phú Quốc làm giáo viên.

Năm 1991, khi vừa học xong Trung cấp sư phạm Tiểu học, thầy Dũng đã viết đơn tình nguyện ra đảo Phú Quốc dạy học. Sau 2 tháng được ngành Giáo dục huyện Phú Quốc cũ duyệt đơn, đến cuối tháng 8/1991, thầy ra đảo tiếp nối sự nghiệp trồng người của 2 anh trai.

Hành trang từ Tiền Giang ra Phú Quốc là vài bộ đồ cùng chiếc xe đạp cũ. Thầy Dũng kể lại, từ năm học 1991-1992, thầy được phân công dạy lớp 3 và lớp 4 Trường Tiểu học A Dương Đông với 43 học sinh. Sau 3 năm khi hết thời gian tình nguyện, thầy phân vân giữa việc về lại đất liền hay tiếp tục ở đảo bởi cuộc sống, sinh hoạt nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, với tình yêu thương các học sinh, sự quý mến của các đồng nghiệp, phụ huynh, thầy đã chọn ở lại để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đảo Phú Quốc.

Theo thầy Dũng, những năm mới vào nghề, lương giáo viên mỗi tháng chưa được 80.000 đồng nên thầy phải tiết kiệm chi phí.

“Từ những năm 1991-2000, Phú Quốc còn nhiều khó khăn, chưa có đường nhựa, bê tông nên chúng tôi đạp xe trên đường đất đỏ, những khi vào mùa mưa sình bùn rất vất vả. Không chỉ vậy, trường lớp cũng tạm bợ nên cả thầy và trò đều gặp khó khăn trong công tác dạy và học. Tuy có những khó khăn, thiếu thốn, nhưng chúng tôi được học sinh, phụ huynh quý mến," thầy Dũng chia sẻ.

Trường Tiểu học Dương Đông - nơi thầy Phùng Nhật Dũng làm hiệu trưởng, hiện có 33 lớp, gần 1.500 học sinh. Hằng năm, học sinh luôn hoàn thành lớp học đạt 99% trở lên. Nhiều năm liên tục, trường đạt tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh…

Thầy Phùng Nhật Dũng (thứ 2, phải sang), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 4, đặc khu Phú Quốc trong giờ dạy thể dục. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Ông Đoàn Thanh Hùng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội đặc khu Phú Quốc, cho biết cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ 20, lĩnh vực giáo dục của Phú Quốc chưa phát triển nhiều, đội ngũ nhân lực tại chỗ thiếu hàng trăm giáo viên, cán bộ. Thực hiện chủ trương tỉnh mời gọi giáo viên ngoài tỉnh có nguyện vọng cống hiến cho ngành giáo dục Phú Quốc cũng như định cư lập nghiệp. Thời điểm này nhiều giáo viên khác tình nguyện về Phú Quốc, có thầy cô nay đã đến tuổi nghỉ hưu, có nhiều thầy cô vì hoàn cảnh gia đình phải chuyển về quê, nhưng phần lớn giáo viên tình nguyện giai đoạn đó đều trụ lại Phú Quốc, trong đó có 3 anh em thầy Dũng.

Sau hơn 30 năm công tác tại Phú Quốc, cả ba thầy trải qua nhiều cương vị khác nhau, tại nhiều đơn vị và đến nay đều giữ chức vụ quan trọng trong quản lý trường học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Riêng thầy Dũng, ngoài giỏi chuyên môn, làm tốt công tác quản lý còn có nhiều mô hình, hoạt động chăm lo cho học sinh như vận động chăm lo cho 100% học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các suất học bổng, tặng dụng cụ, đồ dùng học sinh; phân nhóm học sinh theo năng lực học tập để giáo viên dạy kèm miễn phí…

Trong quá trình công tác, các thầy luôn hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia quản lý, luôn hoàn xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Không chỉ giỏi về trình độ chuyên môn, công tác quản lý, ba thầy đều có mối quan hệ tốt với tập thể giáo viên, người lao động và phụ huynh, học sinh. Các thầy được xem như hình mẫu để các thế hệ giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục noi theo./.'

