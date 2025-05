Petrovietnam tiên phong thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng biến động, khó dự báo, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp nhà nước và với các doanh nghiệp tư nhân trở thành yếu tố sống còn. Thực hiện vai trò tiên phong, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động liên kết với các tập đoàn hàng đầu khu vực công-tư, tạo nên sức mạnh tổng hợp, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá và vững bước hội nhập.

Hợp tác công-tư tạo đà cho mục tiêu bứt phá

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP “hai con số,” vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trở nên đặc biệt quan trọng, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân được xem là hai trụ cột chiến lược thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với vai trò chủ đạo trong nhiều ngành then chốt như năng lượng, dầu khí, hạ tầng, tài chính, hàng không và viễn thông…, các doanh nghiệp Nhà nước đang giữ sứ mệnh bảo đảm an ninh kinh tế và thực thi các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong những năm gần đây, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước như Petrovietnam, EVN, Viettel, Vinachem, ACV, TKV… đã thể hiện năng lực quản trị ngày càng hiện đại, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và đầu tư vào các dự án chiến lược.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp tư nhân cũng ngày càng vươn lên thể hiện vị trí trung tâm trong nền kinh tế. Vừa qua, khối doanh nghiệp tư nhân đã được tiếp thêm khí thế phát triển mới khi Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị được ban hành. Đây là bước đột phá về tư duy phát triển và là lời cam kết chính trị mạnh mẽ gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và toàn thể nhân dân: Nhà nước là kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài.

Để góp phần hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân làm tốt sứ mệnh của mình, lớn mạnh hơn nữa trở thành những “chiến sĩ kinh tế” vững vàng, việc hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là cần thiết hơn bao giờ hết.

Petrovietnam tiên phong, thể hiện năng lực quản trị ngày càng hiện đại, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và đầu tư vào các dự án chiến lược. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh "tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI."

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong nền kinh tế, là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong sáng tạo, thay đổi tư duy, cách làm…, đồng thời, phải phối hợp với nhau, học tập, hỗ trợ lẫn nhau và cùng với các doanh nghiệp tư nhân tốt hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn của kinh tế quốc gia.

Hợp tác, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước

Trong những năm qua, Petrovietnam luôn tích cực phát huy và thực hiện hiệu quả vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, đã và đang góp phần tích cực chủ động bình ổn thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, Petrovietnam còn là doanh nghiệp tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Sớm nhận thức yêu cầu và trách nhiệm đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Petrovietnam đã chủ động, tiên phong mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm mở rộng thị trường, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng.

Định hướng này vừa thể hiện sự cụ thể hóa chiến lược mới của Petrovietnam khi có định danh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, vừa chủ động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp Nhà nước về nhiệm vụ tăng cường phối hợp lẫn nhau trước bối cảnh quốc tế đầy thách thức.

Nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị, cũng như phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam đã xác định mô hình phát triển mới của với ba trụ cột chiến lược: Năng lượng, công nghiệp và dịch vụ, trong đó năng lượng là trụ cột cốt lõi.

Theo đó, Petrovietnam sẽ giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển thông qua việc tạo dựng các chuỗi liên kết, hợp tác với các tập đoàn, công ty hàng đầu của đất nước và khu vực, mở rộng dư địa kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và của Tập đoàn.

Chiến lược mở rộng liên kết của Petrovietnam được thể hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đổi tên Tập đoàn thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petrovietnam đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp Nhà nước trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)… Petrovietnam cũng đã sớm có các hợp tác trong lĩnh vực tài chính từ những năm trước đó với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agribank)...

Petrovietnam và Vinachem ký hợp tác toàn diện ngày 16/4/2025, nhằm tận dụng thế mạnh riêng mỗi bên và tạo hiệu ứng cộng hưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy những thế mạnh và nguồn lực hiện có của Petrovietnam và các bên, đặc biệt là trong việc thực hiện trọng trách bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tìm kiếm các không gian phát triển mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hợp tác phát triển không chỉ là sự gắn kết giữa Petrovietnam - trụ cột của ngành công nghiệp, năng lượng với các trụ cột khác trong nền kinh tế quốc dân mà còn là bước đi thiết thực, cụ thể hóa định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả liên kết giữa các tập đoàn kinh tế nhà nước trong các hoạt động chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tạo sức mạnh tổng hợp từ liên kết công-tư

Định hướng mở rộng liên kết, hợp tác của Petrovietnam còn hướng tới các khối các doanh nghiệp tư nhân, với vai trò cầu nối cùng thúc đẩy nền kinh tế. Phát huy tinh thần tiên phong của một "doanh nghiệp đầu đàn", Petrovietnam thời gian qua đã làm việc, trao đổi với nhiều doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ số, sản xuất công nghiệp, logistics… nhằm thúc đẩy hợp tác.

Cụ thể, Petrovietnam và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức buổi làm việc nhằm trao đổi về cơ hội hợp tác toàn diện. Hai bên thống nhất về sự phối hợp sẽ tạo ra sự bổ trợ lẫn nhau, với Petrovietnam cung cấp năng lượng và nhiên liệu, còn Hòa Phát cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao. Mục tiêu chung là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước và phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Trước đó, Petrovietnam cũng đã có nhiều liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân thông qua các đơn vị thành viên: PV Power hợp tác với Vingroup; PVEP, PVOIL, PVFCCo ký thỏa thuận chuyển đổi số với FPT Digital; PVcomBank hợp tác với Prudential…

Những hợp tác này cho thấy Petrovietnam đang chủ động kết nối với các doanh nghiệp tư nhân có năng lực công nghệ cao, tài chính mạnh và kinh nghiệm quốc tế, qua đó không chỉ tối ưu hóa hoạt động của Tập đoàn mà còn góp phần lan toả sức mạnh chuỗi giá trị năng lượng-công nghiệp-dịch vụ trong nước.

Những hợp tác, thỏa thuận của Petrovietnam với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là nỗ lực của Tập đoàn trong việc xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh mẽ, là cầu nối kết nối giữa khu vực công và tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

