Pháp có thể thiệt hại gần 280 tỷ USD mỗi năm vì biến đổi khí hậu

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

Ngày 6/12, Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường Pháp (ADEME) cảnh báo nếu không hành động, nước này sẽ đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng của việc Trái Đất ấm lên.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, báo cáo của ADEME đã nêu chi tiết những hậu quả của việc không hành động vì khí hậu đối với nền kinh tế Pháp.

Theo đó, nếu nhiệt độ trên toàn cầu tăng 3,5 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp, những thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội của Pháp giảm 10 điểm phần trăm mỗi năm, tương đương 260 tỷ euro (gần 280 tỷ USD), so với giả thuyết tình trạng Trái Đất nóng lên sẽ không xảy ra.

Trong tổng số điểm phần trăm GDP bị mất đi này, có tới gần 6 điểm phần trăm là do ảnh hưởng của thiên tai xảy ra ở các khu vực trên thế giới.

Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Christophe Béchu nhấn mạnh việc Pháp không hành động vì khí hậu không chỉ gây ảnh hưởng đến GDP mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất nông nghiệp của nước này.

Ngoài kịch bản hoàn toàn không hành động vì khí hậu, báo cáo của ADEME cũng cho biết trên thực tế, việc trì hoãn giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính sẽ làm tăng chi phí hằng năm cho toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Béchu, nếu Pháp không tăng cường nỗ lực thì vào năm 2030, nước này phải bổ sung ít nhất 5% GDP để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050./.