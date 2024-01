Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: VietnamPost)

Ngày 5/1/2023, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) và trao giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023). Đây là lần thứ 36, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Mỗi năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thường chọn một vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi. Vì thế, khi tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề mang tầm vóc thời đại.

Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU Cậu bé quê xứ dừa Bến Tre đã giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU nhờ sáng tạo ra siêu anh hùng dành toàn bộ thời gian, sức lực để chiến đấu với gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.

Tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1 (niên học 202-2023), trường Trung học Cơ sở Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã đạt giải Nhất quốc gia và giải Ba quốc tế. Đây là lần thứ 18 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 35 năm tham gia.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) sẽ có chủ đề: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa."

Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit."

Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong năm 2024 (1874 - 2024).

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi viết thư UPU là sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa của các em học sinh trong nhiều năm qua bởi không chỉ giúp các em phát triển khả năng viết văn; làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc, cũng là dịp để các em hiểu biết thêm về vai trò của bưu chính trong đời sống xã hội.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi trao bằng khen cho em Đào Khương Duy. (Ảnh: VietnamPost)

Chủ đề năm nay chứa nhiều dữ liệu mà các em học sinh cần quan tâm tìm hiểu: 150 năm hành trình bền bỉ và tận tụy của ngành Bưu chính phục vụ 8 thế hệ người dân đồng hành cùng những đổi thay của thế giới. Qua đó, các em thêm hiểu biết về tổ chức UPU và tôn vinh sứ mệnh phục vụ người dân và sự gắn kết đầy giá trị của Liên minh Bưu chính Thế giới với sự phát triển của nhân loại.

Đây cũng là dịp để giới trẻ được bày tỏ suy nghĩ của mình về thế giới chúng ta đang sống trước những thách thức toàn và đề xuất các giải pháp để thay đổi. Cốt lõi của điều này nằm trong mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, một chương trình tốt đẹp với mục đích thắt chặt sự kết nối giữa các thế hệ và đảm bảo cho một hành tinh đáng sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chương trình này được tất cả các quốc gia thành viên của Liên hiệp Quốc thông qua vào năm 2015./.