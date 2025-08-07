Philippines: Tai nạn nghiêm trọng khiến gần 10 người thiệt mạng

Ngày 7/8, cảnh sát Philippines cho biết 8 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một chiếc xe ben mini chở 22 người lao xuống khe núi ở tỉnh Sultan Kudarat, miền Nam nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/8 (giờ địa phương) khi chiếc xe ben di chuyển qua một khúc cua xuống dốc trên tuyến đường cao tốc thuộc địa phận thị trấn Lebak.

Theo cảnh sát, phanh xe tải bị hỏng khiến phương tiện mất lái, đâm vào các mảnh vỡ bê tông từ một công trình xây dựng đường đang thi công, sau đó lao xuống khe núi.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để cứu chữa.

Tại nhiều vùng nông thôn ở Philippines, việc sử dụng xe ben để chở người vẫn còn khá phổ biến, dù điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông./.

