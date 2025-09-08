Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình có công tại Quảng Ninh

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Ninh.

Đến thăm gia đình thương binh Đoàn Giang Hảo ở tổ 6, khu 2A, phường Hạ Long, Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tri ân những cống hiến của các thương binh, bệnh binh cũng như sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những người cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ trở về quê hương, tiếp tục là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch nước mong muốn gia đình các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, tiếp tục đạt được những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cùng ngày, đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực ở tổ 12, khu 7, phường Cao Xanh, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch nước, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, cũng là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” “đền ơn đáp nghĩa” ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công, nhất là về sức khỏe, đời sống, giáo dục và việc làm cho con em các gia đình chính sách, nhằm bảo đảm an sinh bền vững./.

Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công Trong suốt 78 năm qua (1947-2025), công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, những người có công với cách mạng luôn được thực hiện hiệu quả và thiết thực.