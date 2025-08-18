A05 Bộ Công an khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”

Hội nghị KOL toàn quốc ra mắt Liên minh “Niềm tin số”, khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm KOL/KOC, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng niềm tin số.

Sáng 18/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, quy tụ hơn 300 KOL tiêu biểu.

Hội nghị hướng tới kết nối người ảnh hưởng với cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng, nhằm lan tỏa giá trị tích cực, kiến tạo chuẩn mực phát triển bền vững.

Điểm nhấn là sự ra mắt Liên minh “Niềm tin số” và khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”. Đây là sáng kiến đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của KOL/KOC, giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý chọn đối tác truyền thông phù hợp, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn./.