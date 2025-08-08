Thủ tướng: Xây dựng phường Tây Hồ kiểu mẫu, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tây Hồ được Ban Chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng của phường, diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, chúng ta đã tiến hành thực hiện cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” với tinh thần bài bản, khoa học, quyết liệt, khẩn trương, nhưng hết sức cẩn trọng, thấu đáo, theo hướng tinh-gọn-mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Hà Nội là địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy khi sắp xếp 526 xã, phường thành 126 xã, phường trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Theo Thủ tướng, vùng đất Tây Hồ có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có Hồ Tây, nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng kết nối; khoa học, công nghệ dẫn dắt; dịch vụ, du lịch phát triển; xây dựng đảng tiên phong, đi đầu; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa... và tới đây sẽ có thêm các công trình hạ tầng chiến lược quan trọng kết nối.

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn hệ thống chính trị phường Tây Hồ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà nhiệm kỳ trước đã đề ra, không có chỉ tiêu không đạt (10/20 chỉ tiêu vượt Kế hoạch); các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, Thủ tướng đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản và có nhiều đổi mới. Tây Hồ là nơi khởi phát của nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhân rộng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị được nâng cao, đổi mới mạnh mẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát dân.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo đúng hướng; thực hiện hiệu quả các đề án khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế gắn với phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và các làng nghề truyền thống. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có chuyển biến rõ nét và là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ số hài lòng của người dân đạt mức 99,09%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ; nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tạo động lực phát triển lâu dài.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa bước đầu phát triển khởi sắc. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức công phu, sáng tạo, thu hút sự quan tâm đông đảo của nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ diễn ra suôn sẻ, trơn tru, đi vào nền nếp, kịp thời phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân (ngay chiều 1/7/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Tây Hồ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân như hạ tầng số, dữ liệu số, kỹ năng số của người dân còn hạn chế; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để tạo ra các dịch vụ công thông minh, phục vụ người dân vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là sau sáp nhập, quy mô dân số lớn…

Thủ tướng nêu rõ nhiệm kỳ này rất hết sức khó khăn, thách thức, đó là đại dịch COVID-19; chiến tranh, xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; cạnh tranh giữa các nước lớn, các nền kinh tế; biến đổi khí hậu cực đoan, khó lường, thiên tai khốc liệt… ảnh hưởng không nhỏ trong nước.

Do đó, Tây Hồ cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo tại Đại hội, gợi mở các nội dung trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tập trung thực hiện.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ phường phải thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, phường tích cực tham gia triển khai các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị. Phường xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế-xã hội, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Phường huy động mọi nguồn lực phát triển, phát huy sức mạnh của người dân và doanh nghiệp; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…

Phường tập trung phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống của người dân, coi văn hóa là nguồn lực, động lực phát triển, phát huy tối đa các di sản, biến di sản thành tài sản, chú trọng phát triển hơn nữa công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Phường ưu tiên phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản; nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Đồng thời, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Nhấn mạnh giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," với khí thế mới, động lực mới, có những sản phẩm mới, phường Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.

