Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn cung ứng vật liệu xây dựng

Thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng qua tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Ngày 16/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 329/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi họp giải quyết vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực, tinh thần "vì nhiệm vụ chính trị chung" của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã quyết liệt triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, nhất là Bộ Giao thông Vận tải (được lãnh đạo Chính phủ giao thành lập Tổ công tác) đã làm việc ngay với các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục cấp phép mỏ vật liệu cung ứng cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam; biểu dương tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng đã khẩn trương làm việc với các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án để thống nhất về chủ trương điều phối, cung ứng đủ vật liệu san lấp đắp nền đường cho các dự án còn thiếu nguồn theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Tuy nhiên, khối lượng công việc trong thời gian tới của từng dự án rất lớn, kế hoạch triển khai không còn dài, trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những vướng mắc mới phát sinh, đòi hỏi các cấp, các ngành phải hết sức khẩn trương, linh hoạt vận dụng các cơ chế, chính sách thuận lợi nhất để rút ngắn trình tự, thủ tục cấp phép, khai thác mỏ vật liệu mới có thể đáp ứng được tiến độ của các dự án.

Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, các Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án; các bộ, địa phương phải đưa ra cách làm rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ đắp nền đường (cát) cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục duy trì Tổ công tác để bám sát tình hình triển khai hoạt động cấp phép khai thác mỏ ở các địa phương, đặc biệt là tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng để hỗ trợ, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án Mỹ Thuận rút kinh nghiệm trong việc chậm hoàn thiện hồ sơ để tỉnh An Giang triển khai thủ tục điều chuyển linh hoạt cát san lấp từ Dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sang Dự án Cần Thơ-Cà Mau; yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ để tỉnh An Giang giải quyết trước ngày 31/7/2024.

Khẩn trương chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực khai thác mỏ cát; công bố danh mục khu vực nạo vét các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải trên cả nước (trong đó có tỉnh An Giang) để phục vụ hoạt động nạo vét, hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

Thi công các cầu trên tuyến cao tốc. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản trả lời chính thức những vấn đề được lãnh đạo các địa phương nêu lên tại cuộc họp (trong đó có hướng dẫn rõ đối với ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về thỏa thuận khai thác mỏ đất); đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và các địa phương triển khai áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định để rút ngắn thời gian cấp phép khai thác mỏ cát nhưng phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục như đánh giá trữ lượng, quan trắc môi trường... trong quá trình khai thác.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chủ động giải quyết theo thẩm quyền đối với công suất cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn.

Không để cát cứ đứt gãy chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng

Các địa phương thiếu nguồn vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư, doanh nghiệp chủ động làm việc với các địa phương, nhập khẩu vật liệu xây dựng, có phương án khi phê duyệt dự án đầu tư; các địa phương trên tinh thần hợp tác, chỉ đạo việc hỗ trợ cung cấp vật liệu xây dựng cho các địa phương thiếu vật liệu xây dựng, không để tình trạng cát cứ đứt gãy chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng.

Đối với các công trình, dự án đường địa phương (trong đó có các dự án của tỉnh Cà Mau), đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị có liên quan chủ động làm việc với các địa phương có nguồn vật liệu san lấp để cung cấp cho các dự án theo quy định của pháp luật; không kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của chính quyền địa phương, doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện thí điểm sử dụng tro xỉ để làm vật liệu san lấp đối với một số dự án đường giao thông của địa phương (hoặc đường cao tốc); trên cơ sở đó phối hợp với các bộ: Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường… đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu cơ lý, môi trường... của tro xỉ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng... thường xuyên cập nhật tiến độ giải quyết các thủ tục về cung ứng cát san lấp đắp nền đường cho các dự án giao thông trọng điểm thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

