Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo tại Thanh Hóa

Ngày 16/11, tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng (1975-2025) và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường.

Để nhà trường có những bước phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Nhà trường cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các em học sinh được học trong môi trường tốt nhất.

Phó Thủ tướng mong muốn phát huy truyền thống 50 năm, tiếp nối các thế hệ đi trước, toàn thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và học sinh nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển hơn, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng giáo dục của cả nước vào năm 2030.

Được thành lập từ năm 1975 (tiền thân là Trường cấp III Thị xã 2), vượt qua nhiều khó khăn, Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng đã đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm tài năng.

Nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành nhà khoa học, được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, nhiều người đã và đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng, Nhà nước, là nhà giáo, nghệ sỹ, doanh nhân thành đạt.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với khát vọng vươn lên, Trường đã viết nên một chặng đường đầy tự hào, trở thành điểm sáng của giáo dục Xứ Thanh, ghi tên vào danh sách các trường trung học phổ thông không chuyên có chất lượng giáo dục tốt nhất toàn quốc.

Từ năm 2000 đến nay, nhà trường thay đổi toàn diện cả về cơ sở vật chất lẫn phương pháp dạy học. Đội ngũ giáo viên gần 60% có trình độ thạc sĩ, nhiều cựu học sinh quay trở lại giảng dạy, góp phần lan tỏa truyền thống “Thầy dạy tốt-trò học giỏi.”

Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức giao lưu với học sinh các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp..., giúp học trò rèn luyện ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới.

Trong 5 năm gần đây, 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, hầu hết trúng tuyển đại học, nhiều em là thủ khoa, á khoa các trường tốp đầu trong toàn quốc.

Nhiều năm liên tục, trường nằm trong top 100 trường trung học phổ thông có kết quả thi đại học cao nhất cả nước, khẳng định vị thế và chất lượng vững chắc trong ngành giáo dục xứ Thanh.

Với những thành tích đạt được, Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002 và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng quà cho nhà trường và 30 suất học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng. (Nguồn: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tặng quà nhà trường và tặng 30 suất học bổng cho học sinh. Với những thành tích trong công tác dạy và học, Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan phòng học STEM tại trường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã dự Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM do Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia tài trợ tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tích nhà trường đã đạt được, mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn là phòng học có quy mô lớn nhất trong số 100 phòng học được Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam hỗ trợ cho các nhà trường trong cả nước. Phòng có quy mô lớn cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, là món quà hết sức ý nghĩa với mục tiêu tạo sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa học và hành.

Phó Thủ tướng tin tưởng thầy, trò nhà trường sẽ sử dụng, bảo quản tốt các trang thiết bị; phát huy hết công năng của các trang thiết bị, gắn lý thuyết với thực hành trong giảng dạy và học tập, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn; trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham quan phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn. (Nguồn: TTXVN phát)

Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn được triển khai và hoàn thành trong thời gian 3 tháng (từ tháng 8-11/2025) với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ.

Phòng học STEM được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và linh hoạt, là không gian mở cho học sinh nghiên cứu, thử nghiệm, sáng tạo và phát triển các dự án khoa học liên môn.

Công trình không chỉ là một bước tiến về cơ sở vật chất, mà còn mở ra một mô hình học tập mới, giúp học sinh liên kết giữa tri thức và thực tiễn, giữa nghiên cứu - sáng tạo, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và kết nối với tương lai./.

