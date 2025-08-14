PSG lần đầu giành Siêu cúp châu Âu, hoàn tất "cú ăn 5" lịch sử

Paris Saint-Germain đã giành được Siêu cúp châu Âu 2025 sau chiến thắng không tưởng trước Tottenham ở trận cầu được mong chờ tại Stadio Friuli, Udine (Italy).

Đội bóng thành Paris hòa 2-2 kịch tính trong 90 phút trước khi đánh bại đối thủ 4-3 ở loạt sút luân lưu may rủi.

PSG chính là đội được đánh giá cao hơn song đã phải nhận cú sốc khi để Tottenham dẫn trước 2-0 sau 48 phút thi đấu nhờ các bàn thắng của Micky van de Ven và Cristian Romero.

Tuy nhiên, vào những thời điểm quyết định, "nhà vua" châu Âu đã trở lại đúng lúc nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ dự bị.

Lee Kang-in và Gonçalo Ramos, hai trong số 4 cầu thủ được Luis Enrique tung vào sân trong hiệp 2 đã liên tiếp ghi bàn ở các phút 85 và 90+4 để giúp PSG gỡ hòa 2-2 không tưởng.

Kết quả này buộc nhà đương kim vô địch châu Âu và Europa League phải bước vào loạt luân lưu may rủi quyết định đội bóng nào giành Siêu cúp.

Trên chấm 11m định mệnh, Paris Saint-Germain bất lợi khi Vitinha sút hỏng lượt đầu tiên nhưng cuối cùng họ vẫn thắng 4-3 với các pha đá phạt thành công của Gonçalo Ramos, Dembele, Lee Kang-in và Nuno Mendes.

Chiến thắng này giúp Paris Saint-Germain lần đầu tiên trong lịch sử giành được Siêu cúp châu Âu, qua đó hoàn tất "cú ăn 5" trong năm sau khi giành được các danh hiệu Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Ligue 1 và Champions League.

Niềm vui của PSG sau loạt sút luân lưu may rủi. (Nguồn: Getty Images)

Đội bóng nước Pháp suýt chút nữa đã có thể giành được "cú ăn 6" nếu như không để thua Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 vừa diễn ra trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, thành tích giành được 5 danh hiệu trong một mùa giải là quá thành công đối với thầy trò Huấn luyện viên Luis Enrique.

Paris Saint-Germain cũng là đội bóng thứ 26 trong lịch sử giành được Siêu cúp châu Âu. Đội bóng nắm giữ kỷ lục về số lần giành danh hiệu này vẫn đang là Real Madrid với 6 lần.

Với cá nhân Enrique, đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp ông giành được "cú ăn 5" sau khi làm được điều tương tự ở Barcelona 10 năm trước (La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp C1 và FIFA Club World Cup).

HLV Enrique chưa hài lòng

Paris Saint-Germain giành Siêu cúp châu Âu và hoàn tất "cú ăn 5" lịch sử song điều đó chưa thể khiến "thuyền trưởng" Luis Enrique hài lòng.

"Bóng đá đôi khi không công bằng. Tôi vui vì PSG vô địch nhưng phải nói rằng bóng đá có những lúc không công bằng," vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay. "Tottenham đã chơi trận đấu rất hay, họ mạnh hơn chúng tôi và được chuẩn bị tốt hơn. Tottenham mới xứng đáng thắng trận này."

"Chúng tôi may mắn khi ghi được 2 bàn trong 10 phút cuối trận. Thật khó có thể chơi theo cách chúng tôi muốn khi bạn không tập luyện và không có thời gian để làm điều đó."

Ông cũng chỉ ra rằng PSG cần phải cải thiện hơn nữa để có thể gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai. "Tôi luôn kỳ vọng nhiều hơn ở các cầu thủ của mình. Không có chỗ cho sự phấn khích, mọi thứ mới chỉ bắt đầu."

Luis Enrique phấn khích khi cùng PSG giành Siêu cúp châu Âu. (Nguồn: Getty Images)

Bên kia chiến tuyến, Tottenham có lý do để tiếc nuối khi mà họ dẫn trước đối thủ 2-0 đến phút 84 và đã rất gần với danh hiệu Siêu cúp.

Thất bại này khiến Tottenham lần thứ hai lỡ cơ hội sau lần đầu vào năm 1984. Tuy vậy, Huấn luyện viên Thomas Frank tỏ ra tự hào về những gì mà các cầu thủ đã thể hiện.

"Chúng tôi đã thi đấu hay trước PSG, kiểm soát trận đấu trong khoảng 80 phút. Nhưng thật tiếc bởi sau đó, thế trận thay đổi," ông Thomas Frank phát biểu sau trận đấu.

"Tuy nhiên, tôi tự hào về các cầu thủ và người hâm mộ Tottenham. Có nhiều điều đáng để hài lòng. Còn ở loạt luân lưu, đó đơn giản là sự may rủi."

"Spurs chứng minh cả đội có thể chơi sòng phẳng trước bất cứ đối thủ nào," ông Thomas Frank nói. "Cả đội sẽ tiếp tục củng cố lực lượng. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để hướng tới trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới"./.

