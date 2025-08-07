Quảng bá “châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng” tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 7/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Cục Đầu tư-Thương mại Ba Lan (PAIH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức sự kiện giới thiệu chương trình quảng bá “Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng,” đồng thời tổ chức các hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan.

Tại sự kiện, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek cho biết Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, năm nay hai nước đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2025). Trên nền tảng đó, quan hệ giữa hai nước không chỉ được củng cố về chính trị mà còn phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư, nhất là khi hai bên đều tích cực tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Về thương mại, Ba Lan là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung-Đông Âu, với những mặt hàng chủ lực như thủy sản, dệt may, giày dép, càphê, hạt điều… Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan nhiều sản phẩm chất lượng cao như sữa, thịt chế biến, nông sản, máy móc thiết bị…

Bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến-Phòng Thương mại Ba Lan, chỉ ra rằng sản phẩm Ba Lan luôn đảm bảo 3 yếu tố gồm: chất lượng, hương vị và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Ba Lan lẫn EU. Bên cạnh chinh phục thị trường Việt Nam, Ba Lan cũng chào đón những sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, nhất là khi thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hai bên sẽ góp phần kết nối giao thương hai chiều hiệu quả.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan kết nối giao thương trực tiếp tại sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tính đến tháng 3/2025, Ba Lan có 34 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký 474 triệu USD; đồng thời Việt Nam có 4 dự án đầu tư tại Ba Lan với tổng vốn đầu tư 1,84 triệu USD, thuộc lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp chế biến. Những con số này không chỉ minh chứng cho sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn, cần tiếp tục được khai thác mạnh mẽ hơn nữa.

“Mặc dù về lĩnh vực đầu tư còn khiêm tốn so với tiềm năng giữa hai bên, song các dự án của doanh nghiệp Ba Lan tại Việt Nam và ngược lại đều có xu hướng tăng trưởng. Đặc biệt, hai bên đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chuỗi cung ứng thực phẩm, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thị trường toàn cầu,” ông Trần Ngọc Liêm chia sẻ thêm.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện một số đơn vị xúc tiến thương mại, đầu tư và doanh nghiệp Ba Lan cho rằng EU nói chung, Ba Lan nói riêng thường xuyên xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại Việt Nam, cũng như thị trường toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam đang ngày càng tạo được sức hút đối với thị trường toàn cầu, nên trong tương lai Ba Lan mong muốn thúc đẩy không chỉ thương mại mà còn đầu tư./.

