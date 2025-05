Quảng Ninh phấn đấu là địa chỉ kiểu mẫu về chống buôn lậu

Ngày 23/5, Tổ công tác theo Quyết định số 950/QĐ-TTG ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đoàn công tác cùng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc, qua đó đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt để tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Đức Chi nhận định Quảng Ninh là địa phương đặc thù, có cả biên giới trên đất liền dài và đường biển; có cảng hàng không, đường sắt và là địa phương phát triển do đó nguy cơ buôn lậu, thẩm lậu hàng giả, hàng nhái cao.

Tuy nhiên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ đã triển khai những biện pháp hết sức cụ thể, duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại...

Đoàn công tác thống nhất quan điểm đây là nhiệm vụ xuyên suốt, tháng cao điểm thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhưng các giải pháp hiệu quả và tinh thần này cần phải tiếp tục được duy trì xuyên suốt thời gian, chứ không chỉ thực hiện trong cao điểm và về sau giảm đi, nơi lỏng. Mong muốn chung là qua việc xử lý kịp thời và nghiêm minh thì hiện tượng, các vụ việc buôn bán hàng giả, hàng lậu, gian lận… sẽ không còn.

Vấn đề cốt lõi là thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, để sau mỗi lần bị xử lý thì họ sẽ không còn dám buôn lậu, dám làm hàng giả hoặc dám gian lận thương mại.

Thứ trưởng cũng rất hy vọng qua buổi làm việc này tỉnh Quảng Ninh sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ theo chỉ đạo Thủ tướng trong tháng cao điểm và có thể sẽ là 1 địa chỉ kiểu mẫu về việc chống buôn lậu, thương mại và hàng giả trên toàn quốc, trên cơ sở đó sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các địa bàn khác.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, thông tin 5 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng hóa vi phạm 12 tỷ đồng (giảm 12% về số vụ, giảm 27% về trị giá so với cùng kỳ, xử lý vi phạm hành chính hơn 1.000 trường hợp với tổng số tiền xử phạt về buôn lậu, gian lận thương mại và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế là hơn 66,1 tỷ đồng.

Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết 5 tháng đầu năm, Công an Quảng Ninh đã tập trung đấu tranh ở các địa bàn trọng điểm biên giới, trên tuyến biển, kết quả đã bắt giữ 210 vụ, khởi tố 21 vụ/48 bị can, chủ yếu là tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Nhóm đối tượng này sản xuất tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh là thuốc bảo vệ thực vật giả.

Theo Thượng tá Hưng, thời gian qua trên địa bàn nổi lên tình trạng một số đối tượng lợi dụng triệt để việc chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng lậu, hàng giả như thuốc lá ở Campuchia đưa về qua các kênh đường bộ, bưu điện, nhà vận chuyển nhanh để tập kết tại Quảng Ninh rồi đem đi tiêu thụ. Đơn vị cũng khó khăn trong việc xử lý shisha, bóng cưới, khí cười... do chưa có văn bản quy định pháp luật để tiến hành xử lý hình sự, hay trong thời gian cao điểm các hệ thống kiểm nghiệm quá tải, dẫn dến kéo dài thời gian, chi phí giám định.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tổ công tác với Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tại buổi làm việc, các đại biểu nhận định mặc dù đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhưng bên cạnh đó công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Như tuyến biên giới đường bộ tiếp giáp với Trung Quốc dài, địa hình hiểm trở, có nhiều lối mòn, bến bãi tự phát hàng lậu có thể vận chuyển qua; trong khi đó lực lượng chức năng còn mỏng, thiếu phương tiện hoạt động; tuyến đường biển dài, có nhiều bến, bãi, khu neo đậu, luồng lạch đa dạng và phức tạp, rất nhiều loại phương tiện thủy hoạt động, dễ bị các đối tượng lợi dụng.

Theo các cơ quan chức năng, hiện còn thiếu các quy định của pháp luật về giám định tang vật vi phạm hành chính như thời gian giám định, chi phí giám định, các tổ chức có thẩm quyền giám định…

Ví dụ như thời gian giám định kéo dài, phương pháp lấy mẫu giám định, mức chi phí cho cơ quan giám định không thống nhất, khó khăn trong công tác xác định cơ quan có thẩm quyền giám định trong các vụ việc vi phạm hành chính…

Cùng đó, một số lực lượng chức năng trong tỉnh gặp nhiều khó khăn về địa điểm kho, bãi để quản lý, bảo quản tang vật vi phạm hành chính có số lượng lớn, đặc thù, một số trường hợp phát sinh chi phí lớn để thuê nơi bảo quản tang vật…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cùng tổ công tác đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc đồng thời bổ sung, tham mưu các công việc, giải pháp cụ thể của từng ngành, từng thành viên vào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn./.

