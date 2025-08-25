Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA

Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman nhân dịp sang thăm và tham dự các hoạt động của AIPA Roadshow lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng bà Tổng Thư ký và Đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa của chương trình do AIPA tổ chức từ sáng kiến mà Bà Tổng Thư ký đã khởi xướng, kết nối thế hệ trẻ đến gần hơn tổ chức AIPA cũng như các sự kiện, hoạt động của AIPA; đánh giá cao vai trò của Bà Tổng Thư ký cũng như Ban Thư ký AIPA có nhiều sáng kiến đổi mới, góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của AIPA, thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong AIPA.

Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, được trực tiếp cảm nhận không khí phấn khởi, tự hào của người dân Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn là một thành viên tích cực và trách nhiệm trong AIPA, đặc biệt trong việc thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến thanh niên, phụ nữ và phát triển bền vững.

Bà Tổng Thư ký cũng thông tin về các hoạt động chính của AIPA Roadshow tại Việt Nam, trong đó có các phiên thảo luận, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu AIPA với thanh niên, sinh viên Việt Nam; mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tăng cường hợp tác với Ban Thư ký AIPA để đẩy mạnh vai trò của thanh niên và nghị sỹ trẻ trong hoạt động của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Thư ký AIPA bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-46 dự kiến được tổ chức tại Malaysia vào tháng 9/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng năm 2045 và các chiến lược hợp tác về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và kết nối.

Cơ hội là rất lớn, song thách thức cũng không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực không ngừng biến động phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN phải đoàn kết hơn nữa, hợp tác hiệu quả hơn nữa, tận dụng lợi thế, tiềm năng, khai thác các động lực tăng trưởng mới nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Mọi tranh chấp, khác biệt phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần đoàn kết truyền thống và các nguyên tắc chung đã nêu trong Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị viện thành viên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; đẩy mạnh giao lưu giữa nghị sỹ các nước, nhất là các nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ, qua đó góp phần củng cố vững chắc nền tảng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác trong ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA, trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nghị viện, hỗ trợ chính sách và hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thông qua AIPA, các nghị viện thành viên có thể cùng nhau xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, hỗ trợ hiệu quả cho các Chính phủ trong việc hiện thực hóa các cam kết của ASEAN.

Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, đề xuất một số nội dung về các chủ đề liên quan tại các Ủy ban của AIPA, sẵn sàng tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết, sáng kiến khác do các nghị viện thành viên AIPA đề xuất và Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-46.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công việc, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Bà Tổng Thư ký tại Đại hội đồng AIPA-46; tin tưởng rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của AIPA và quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên./.

