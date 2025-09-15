Quy định mới của Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Quyết định gồm 4 Chương, 20 Điều quy định về hoạt động của Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây gọi là Mạng truyền số liệu chuyên dùng).

Cách thức tổ chức, quản lý, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng

Quyết định quy định cụ thể về việc tổ chức, quản lý, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng. Cụ thể, mạng truyền số liệu chuyên dùng là hệ thống thông tin quy mô quốc gia, kết nối từ trung ương đến cấp xã phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương sử dụng, khai thác chung nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm các thành phần sau: mạng trục; mạng truy nhập; trung tâm điều hành tại Hà Nội; ba trung tâm vận hành khai thác mạng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, mạng trục phục vụ chuyển tiếp kết nối giữa mạng nội bộ, trung tâm dữ liệu và hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ với nhau.

Mạng trục gồm: ba trung tâm miền, ba trung tâm dự phòng, ba mạng đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; trung tâm tỉnh và cổng kết nối tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể:

- Trung tâm miền gồm trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, kênh truyền, hệ thống phụ trợ được lắp đặt phục vụ chuyển tiếp kết nối giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và trong phạm vi một miền;

- Trung tâm dự phòng là trung tâm miền phục vụ cho việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và khôi phục kết nối, dịch vụ trong trường hợp xảy ra sự cố đối với trung tâm miền;

- Mạng đô thị gồm thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, kênh truyền, hệ thống phụ trợ được lắp đặt phục vụ chuyển tiếp kết nối cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển tiếp kết nối lên trung tâm miền;

- Trung tâm tỉnh gồm thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, kênh truyền, hệ thống phụ trợ được lắp đặt phục vụ chuyển tiếp kết nối cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương và chuyển tiếp kết nối lên trung tâm miền;

- Cổng kết nối là thiết bị mạng, thiết bị bảo mật hoặc thiết bị khác có chức năng tương đương để cung cấp giao diện kết nối giữa trung tâm tỉnh, mạng đô thị và thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập.

Xử lý kỹ thuật tại phòng Tổng đài. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Mạng truy nhập gồm thiết bị đầu cuối, kênh truyền phục vụ kết nối từ mạng nội bộ, trung tâm dữ liệu và hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ đến mạng trục. Mạng truy nhập gồm mạng truy nhập cấp I và mạng truy nhập cấp 2.

Mạng truy nhập cấp 1 có phạm vi kết nối từ trung ương đến cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, đối tượng kết nối quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

Mạng truy nhập cấp 2 có phạm vi kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã cho các cơ quan, tổ chức, đối tượng kết nối quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

Trung tâm điều hành mạng gồm hạ tầng nhà trạm, hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống phụ trợ được lắp đặt để quản lý, điều hành, giám sát và kiểm soát truy nhập mạng trục và mạng truy nhập trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm vận hành, khai thác mạng gồm hạ tầng nhà trạm, hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống phụ trợ được lắp đặt để vận hành, giám sát và kiểm soát truy nhập mạng trục và mạng truy nhập trong phạm vi một miền.

Quyết định nêu rõ: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được quản lý, vận hành, giám sát qua các nền tảng, hệ thống quản lý tập trung.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cung cấp hạ tầng kết nối dùng chung để triển khai các mạng riêng ảo cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị (Mạng thông tin diện rộng của Đảng, Mạng tin học diện rộng của Chính phủ - CPNet, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố), phân hệ mạng mật truyền đưa thông tin, dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước và các mạng viễn thông dùng riêng khác phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (không bao gồm mạng viễn thông dùng riêng phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu).

Quy định về dịch vụ, ứng dụng, nền tảng và kết nối

Quyết định cũng quy định dịch vụ và ứng dụng, nền tảng, cụ thể như sau:

Dịch vụ cung cấp trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng cung cấp cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Ban Đảng ở trung ương; các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ứng dụng, nền tảng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: Nền tảng số quốc gia; nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng; ứng dụng, nền tảng dùng chung của các cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; ứng dụng, nền tảng của bộ, ngành, địa phương.

Đối với quy định về kết nối, Quyết định yêu cầu các thành phần của Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối với nhau bằng hạ tầng kênh truyền, bảo đảm dự phòng đối với các kết nối trên mạng. Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ kết nối với nhau thông qua mạng trục.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối Trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố; kết nối với các mạng viễn thông khác và các hệ thống thông tin để phục vụ liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị.

Dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin của các cơ quan sử dụng được kết nối liên thông, đồng bộ với nhau qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng tuân thủ các quy định của pháp luật và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Thống nhất địa chỉ IP, tham số kết nối, cổng kết nối và chính sách định tuyến trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bí mật nhà nước

Đối với việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, Quyết định quy định mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật.

Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin, mạng nội bộ phải được kiểm tra trước khi kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và kiểm soát truy nhập tập trung tới thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập thông qua sử dụng các nền tảng, hệ thống quản lý tập trung.

Hệ thống thông tin, mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng của Việt Nam; kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cho phép phân tách dịch vụ; quản lý, giám sát từ nền tảng, hệ thống quản lý tập trung theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bí mật nhà nước truyền đưa trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu. Dữ liệu, thông tin thuộc bí mật nhà nước khi truyền đưa trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải được phân loại, mã hóa bằng giải pháp bảo mật cơ yếu theo đúng cấp độ bí mật và được xử lý trên các hệ thống đáp ứng yêu cầu bảo mật tương ứng, do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan chủ quản dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin chủ trì xây dựng phương án và tổ chức thực hiện liên thông thuộc phạm vi quản lý bảo đảm các biện pháp bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (15/9/2025); thay thế cho Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước./.

