Quy định rõ khoảng cách an toàn với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất

Sáng 25/3, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã bám sát các mục tiêu, quan điểm, chính sách xây dựng Luật và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 8 chương, 50 điều, giảm 39 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

Quan tâm đến nội dung về dự án hóa chất quy định tại Điều 6, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cho biết dự án có quy định áp dụng nguyên tắc hóa học xanh. Đây là một điểm mới và điểm sáng trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể hơn về cách áp dụng nguyên tắc này trong thực tiễn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời cần có những chính sách cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh như hỗ trợ tài chính, giảm thuế hoặc ưu đãi tín dụng.

Dự thảo Luật quy định dự án hóa chất phải áp dụng nguyên tắc hóa học xanh trong thiết kế và lựa chọn công nghệ, thiết bị theo quy định của pháp luật.

Đại biểu cho rằng quy định này có nguy cơ không đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật khác và chưa thực sự minh bạch. Bởi, các nguyên tắc khoa học xanh thường chỉ mang tính định hướng với nhiều chỉ tiêu định hướng, doanh nghiệp có thể lựa chọn các giải pháp kỹ thuật khác nhau để đạt được nguyên tắc này phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Do đó, việc xác định công nghệ, thiết bị của một dự án phù hợp với nguyên tắc hóa học xanh sẽ mang tính chủ quan của người đánh giá. Điều này có thể dẫn đến sự tùy tiện trong quá trình thực hiện và áp dụng trên thực tiễn.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định yêu cầu các dự án hóa chất đáp ứng nguyên tắc hóa học xanh từ hình thức bắt buộc chuyển sang hình thức khuyến khích thì sẽ phù hợp hơn.

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng dự thảo Luật chưa có quy định về khoảng cách an toàn đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hóa chất trong khu dân cư. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ vẫn có thể kinh doanh hóa chất trong khu dân cư mà không đảm bảo các yêu cầu về an toàn. Do đó, đại biểu đề nghị cần bổ sung các quy định có liên quan để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu an toàn và giảm thiểu các sự cố trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật có quy định về điều kiện tư vấn hóa chất là có bằng đại học trở lên về hóa chất. Theo đại biểu, quy định này đã làm giới hạn sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước được đào tạo chuyên sâu về an toàn hóa chất, sự cố hóa chất thuộc các nhóm ngành về an toàn lao động. Do đó, đại biểu kiến nghị xem xét điều chỉnh nội dung này cho phù hợp.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Dương) băn khoăn về điều kiện bằng cấp của cá nhân hoạt động tư vấn. Dự thảo Luật quy định đối với tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất phải có ít nhất một cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về hóa chất. Đối với tổ chức tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị thi công, lắp đặt thiết bị đối với dự án hóa chất tư vấn an toàn, an ninh hóa chất và cá nhân hoạt động tư vấn hóa chất thì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về hóa học.

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Phú Thọ). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc một bên phải có bằng đại học chuyên ngành về hóa chất, còn một bên thì bằng đại học chuyên ngành về hóa học. "Quy định khác nhau như vậy có cần thiết không?," đại biểu nêu.

Ngoài ra, nếu quy định rõ, quy định chính xác điều kiện phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về hóa chất thì tương đối khó thực hiện vì đây là chuyên ngành khá hẹp, hiện nay ở Việt Nam cũng không có nhiều trường đại học đào tạo về chuyên ngành này. Đại biểu cho rằng ban soạn thảo có thể nghiên cứu, cân nhắc để quy định rộng hơn như chuyên ngành liên quan đến hóa chất hay là chuyên ngành liên quan đến hóa học thì sẽ linh hoạt hơn trong áp dụng thực tế.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng 25/3, các đại biểu cho rằng lần này chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến những điểm đổi mới về lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia rất nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Vì vậy, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục quan tâm rà soát các nội dung của dự thảo Luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật./.

