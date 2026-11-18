Chiều 18/11, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sai phạm trong dự án CT6 Kiến Hưng, đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết việc xử lý các căn hộ tại dự án này được điều chỉnh bởi Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong Nghị quyết 96, mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, nhanh chóng cấp sổ đỏ đối với căn hộ có đủ điều kiện, người dân chỉ phải di dời sau khi chủ đầu tư thanh toán đầy đủ tiền bồi thường và hết thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận tiền…

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân

Trình bày tại phiên tòa, ông Trần Hợp Dũng (Trưởng ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội) cho biết quá trình xây dựng nghị quyết, các nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân, mức độ vi phạm tại các công trình cũng như tính khả thi trong tổ chức thực hiện đều được cơ quan soạn thảo, các đơn vị liên quan và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, đánh giá đầy đủ.

Sau khi Nghị quyết 96 ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết quyền lợi cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng vi phạm.

Cụ thể, đối với những hộ dân thuộc diện phải di dời, thành phố đặt ra yêu cầu bảo đảm điều kiện tạm cư, tái định cư với nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với những hộ dân được tiếp tục sinh sống tại các công trình đủ điều kiện theo quy định pháp luật, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh và an toàn, thành phố đã giao các sở, ngành khẩn trương triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người dân.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định các chính sách hỗ trợ khác, trong đó có việc tạo điều kiện cho những người dân đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội không phải thông qua bốc thăm, cùng nhiều chính sách hỗ trợ được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, quyết định của thành phố.

Theo Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, việc triển khai nghị quyết sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định nơi ở, đồng thời bảo đảm các điều kiện pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

Nghị quyết mang lại nhiều lợi ích thiết thực

Trình bày trước Hội đồng xét xử, bị hại Nguyễn Thị Thu Hương (chủ sở hữu căn hộ 2514, tòa CT6C Kiến Hưng) cho biết, qua tìm hiểu Nghị quyết 96 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới được ban hành, bà được biết căn hộ của gia đình thuộc diện được phép tồn tại, tiếp tục sử dụng nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bị hại Nguyễn Thị Thu Hương (chủ sở hữu căn hộ 2514, tòa CT6C Kiến Hưng) chia sẻ "điều mà các hộ dân mong mỏi nhất hiện nay là chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành nghị quyết, sớm triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm tại dự án theo yêu cầu của thành phố”. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Nghị quyết này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời phù hợp với nguyện vọng của phần lớn cư dân tại dự án là được tiếp tục sinh sống trong những căn hộ đã gắn bó hơn 10 năm qua. Điều mà các hộ dân mong mỏi nhất hiện nay là chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành nghị quyết, sớm triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm tại dự án theo yêu cầu của thành phố.

"Chúng tôi chỉ mong chủ đầu tư chấp hành nghiêm nghị quyết, khắc phục đầy đủ các điều kiện theo quy định của thành phố, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy và cơ sở hạ tầng. Sau đó, các cơ quan chức năng sớm cấp sổ đỏ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài," bà Hương bày tỏ.

Có mặt tại phiên tòa, bị hại Phạm Văn Tuấn (hiện đang sinh sống tại căn hộ 302, tầng 3, tòa CT6C Kiến Hưng) cho biết, ông mua căn hộ này vào ngày 12/7/2012, thời điểm chủ đầu tư đang xây dựng phần thô. Đầu năm 2013, dự án hoàn thành, gia đình ông chuyển đến sinh sống từ đó đến nay. Tuy nhiên, sau 13 năm, gia đình ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ). Ông mong muốn công lý được thực thi, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xem xét, tạo điều kiện hợp thức hóa căn hộ, cấp sổ đỏ cho người dân.

Không đánh đổi sự an toàn của người dân để hợp thức hóa công trình vi phạm

Liên quan đến kiến nghị của một số hộ dân tại tầng 2, tầng 3 dự án CT6 Kiến Hưng mong muốn được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại, ông Trần Hợp Dũng cho rằng, việc xem xét, xử lý phải được đánh giá trên nhiều góc độ, trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự an toàn về tính mạng của người dân.

Theo ông Dũng, đối với điều kiện phòng cháy, chữa cháy, mặc dù một số hạng mục bên trong tòa nhà có thể tương đối bảo đảm, nhưng nếu khoảng cách giữa các tòa nhà, điều kiện thoát hiểm, thoát nạn chưa đáp ứng yêu cầu thì không thể cho phép công trình tiếp tục tồn tại.

Tương tự, đối với những hạng mục xây dựng sai quy hoạch, nằm trên đất cây xanh, đất hạ tầng hoặc đất trường học, việc xử lý cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, không thể thỏa hiệp.

Tuy nhiên, đối với những nội dung khác, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét từng trường hợp cụ thể để đưa ra phương án xử lý hợp tình, hợp lý.

Việc giải quyết các công trình vi phạm cần được đánh giá trên góc độ tổng thể, thay vì chỉ xem xét riêng lẻ từng trường hợp. Trên cơ sở tình hình thực tế, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Đối với những hộ dân có căn hộ thuộc diện được phép tồn tại, ông Dũng khẳng định, việc tiếp tục sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, quy hoạch và những yêu cầu pháp lý liên quan.

"Tất cả những trường hợp được phép ở lại đều phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, phù hợp với quy hoạch và những quy định khác. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định. Nội dung này đã được nêu rõ trong Nghị quyết 96," Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Nhanh chóng cấp sổ đỏ đối với căn hộ có đủ điều kiện

Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đã xác định các mốc thời gian cụ thể trong kế hoạch triển khai. Dự kiến, năm 2027 sẽ hoàn thành việc di dời các hộ dân và năm 2028 hoàn thành việc bổ sung hạ tầng thiết yếu, cũng như phá dỡ các công trình vi phạm.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đối với các hộ dân có căn hộ được phép tồn tại sau khi xử lý vi phạm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nhanh chóng xem xét, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Theo kế hoạch, công tác này dự kiến bắt đầu triển khai từ quý 1/2027.

Ông Luyện Văn Phương (Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đến năm 2027 sẽ hoàn thành việc di dời các hộ dân và năm 2028 hoàn thành việc bổ sung hạ tầng thiết yếu, cũng như phá dỡ các công trình vi phạm. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đối với những hộ dân thuộc diện phải di dời, thành phố đã nghiên cứu các chính sách bồi thường nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đáng chú ý, người dân chỉ phải di dời sau khi chủ đầu tư thanh toán đầy đủ tiền bồi thường và hết thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận tiền. Trong thời gian này, các hộ dân được tiếp tục tạm cư tại căn hộ đang sinh sống.

Đối với những hộ dân lựa chọn phương án nhận nhà ở mới và đạt được thỏa thuận với chủ đầu tư, các hộ này cũng được tiếp tục tạm cư tại dự án hiện tại cho đến khi có thông báo di chuyển của Ủy ban Nhân dân thành phố, phù hợp với tiến độ xử lý vi phạm.

Về nguồn lực tài chính để thực hiện việc khắc phục hậu quả, ông Luyện Văn Phương cho biết, trong quá trình xem xét, xử lý các dự án vi phạm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ tài sản của chủ đầu tư nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người dân. Các nguồn tài sản được rà soát bao gồm hệ thống khách sạn, các bất động sản thuộc sở hữu của chủ đầu tư, những khu đô thị đang được triển khai xây dựng và các khoản tiền đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát các nguồn lực tài chính nhằm bảo đảm chủ đầu tư có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, chi trả cho người dân theo kết quả của Hội đồng định giá tài sản và các bản án, quyết định của tòa án.

Đề cập đến những lợi ích người dân được hưởng từ Nghị quyết 96, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, việc triển khai nghị quyết sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng hạ tầng tại các khu chung cư.

Đối với những hộ dân được tiếp tục sinh sống tại dự án, ngoài việc được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, các tầng dưới của tòa nhà sẽ được chuyển đổi, bổ sung các công năng thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng.

Trong đó, thành phố định hướng bổ sung phòng sinh hoạt cộng đồng, mở rộng các không gian tiện ích và công trình trường mầm non nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Đối với những hộ dân phải di dời, nơi ở mới sẽ được bố trí tại các khu đô thị khang trang, có đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các công trình nhà ở mới phải bảo đảm chất lượng xây dựng và điều kiện pháp lý theo quy định.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của các hộ dân, giúp người dân có thời gian chuẩn bị, chủ động lựa chọn nơi ở mới và ổn định cuộc sống sau khi di dời./.

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