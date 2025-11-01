Sôi động không khí Halloween tại Hong Kong

Lan Quế Phường dịp Halloween đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới khi người dân địa phương và du khách đổ xô đến đây chào đón lễ hội trong muôn kiểu hóa trang độc đáo, đầy sáng tạo.

Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) những ngày này đang trở thành sân chơi Halloween sôi động và hấp dẫn, từ những món đồ trang trí lấp lánh đến những lễ hội đường phố sôi động, cùng chương trình biểu diễn ánh sáng, diễu hành hóa trang và khu chợ nhộn nhịp.

Khi màn đêm buông xuống, những hoạt động thú vị và vui nhộn của lễ hội Halloween bao trùm trên khắp Hong Kong.

Càng về đêm, dòng người càng đông hơn. Người dân và du khách trong những bộ trang phục cầu kỳ, chụp ảnh và tương tác, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Dịp lễ Halloween năm nay, khu vực Wan Chai là địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua với khu chợ nhộn nhịp và các buổi biểu diễn âm nhạc rộn ràng.

