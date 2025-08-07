Tây Ninh: Đổi mới phương thức lãnh đạo ở Đảng bộ cơ sở sau hợp nhất

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ mới theo hướng sát thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và tư duy đột phá.

Gỡ khó sau hợp nhất, phát huy nội lực địa phương

Việc cụ thể hóa chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo được các cấp ủy triển khai đồng bộ, bài bản, bảo đảm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Ninh Nguyễn Quốc Mẫn cho biết, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã thuộc huyện Đức Hòa (tỉnh Long An cũ).

Giai đoạn 2025-2030, xã đối mặt nhiều thách thức sau khi tổ chức lại, như tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, chất lượng cán bộ còn hạn chế, nguồn lực đầu tư hạn hẹp, lao động nông nghiệp suy giảm, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong nhiệm kỳ tới, địa phương xác định hội nhập, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là cơ hội bứt phá. Xã đặt mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị “tinh-gọn-mạnh, hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả;” phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp; ứng dụng khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới sự phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Cầu Khởi Nguyễn Thị Thu Hương cho biết sau khi hợp nhất, địa phương mở rộng quy mô dân số, diện tích, quỹ đất và tiềm năng liên kết vùng; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển.

Tuy nhiên, xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn tác động từ tình hình thế giới, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nội lực còn yếu, nguồn lực đầu tư hạn chế, bộ máy hành chính sau hợp nhất chưa đồng bộ, tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm còn tồn tại.

Với đặc điểm kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp, thiếu việc làm ổn định cùng các vấn đề xã hội phát sinh từ cộng đồng Việt kiều Campuchia với 124 hộ, 491 nhân khẩu, địa phương xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái, văn hóa-lịch sử; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới phát triển bền vững đến năm 2030.

Bà Huỳnh Vương Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, báo cáo về công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại phường Ninh Thạnh, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tấn Đức cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững; định hướng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; lấy hạ tầng và an sinh xã hội làm nền tảng, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số làm động lực. Phường chú trọng phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Ninh Thạnh tập trung thực hiện đột phá về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành các chỉ số đô thị thông minh, thuộc nhóm 20 xã, phường có chỉ số chuyển đổi số cao và nhóm 10 đơn vị dẫn đầu về xây dựng chính quyền số.

Địa phương cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm cơ cấu cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Xây dựng văn kiện sát thực tiễn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh Huỳnh Thị Thu Năm cho rằng, việc xây dựng văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 trong bối cảnh hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính gặp không ít khó khăn, nhất là trong thống kê, tổng hợp dữ liệu. Tuy nhiên, các địa phương cần bám sát thực tiễn, xác định đúng lợi thế, mục tiêu phát triển và giải pháp phù hợp.

Văn kiện đại hội phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, xác định mục tiêu cụ thể, khả thi; đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu phân cấp, phân quyền hợp lý, tránh bao biện, làm thay. Cấp ủy cần chủ động lãnh đạo, đồng thời tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân, theo đúng tinh thần “phục vụ nhân dân.”

Bà Huỳnh Thị Thu Năm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã, phường về công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Bà Huỳnh Thị Thu Năm nhấn mạnh các trọng tâm: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; phát huy vai trò kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái-văn hóa.

Các địa phương cần xác định rõ mô hình phù hợp, lựa chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực để nhân rộng.

Cùng với đó, các xã, phường cần quan tâm đầu tư hạ tầng, dữ liệu số dùng chung, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao kỹ năng số cho người dân; bảo đảm hệ thống thông tin minh bạch, phục vụ hiệu quả.

Văn kiện đại hội cần đảm bảo tính cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ tuyên truyền; tránh rườm rà, vượt quá khả năng thực thi. Nội dung phải sát thực tiễn địa phương sau hợp nhất, làm cơ sở để triển khai hiệu quả trong cả nhiệm kỳ 5 năm tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái yêu cầu Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung văn kiện đại hội, bảo đảm tính khoa học, súc tích, sát thực tiễn, thể hiện được tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới.

Về phương pháp xây dựng, cần gộp các nội dung tương đồng để đánh giá khái quát, đồng thời làm rõ mô hình phát triển đặc thù của từng địa phương. Các mô hình hiệu quả nên được tổng hợp đưa vào phụ lục hoặc làm nổi bật trong phần kết quả nổi bật.

Các lĩnh vực xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội cần đánh giá khái quát theo cụm xã, phường trong khi lĩnh vực kinh tế phải nêu bật mô hình đặc thù như phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thủy lợi, vận tải thủy, phát triển hợp tác xã.

Nhiệm kỳ tới, ông Phạm Hùng Thái lưu ý các địa phương phải xác định đúng tiềm năng, lợi thế mới sau hợp nhất, nhất là vai trò kết nối giao thông, quỹ đất công nghiệp và cơ hội phát triển dịch vụ, công nghiệp.

Các giải pháp phải rõ trọng tâm, trong đó tập trung vào các đột phá chiến lược như hoàn thiện quy hoạch, phát triển chăn nuôi công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thúc đẩy đầu tư, chuyên canh và phát triển kinh tế hợp tác, hoàn thiện dự thảo văn kiện bảo đảm chất lượng, súc tích, định hướng rõ, làm cơ sở phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

