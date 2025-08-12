Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường

Ngày 12/8, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian hợp nhất, các cơ quan, đơn vị bước vào giai đoạn 2 - xây dựng Đề án tổ chức lại cơ quan, đơn vị phù hợp thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố.

Bước vào giai đoạn 2 thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ Thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố giao các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu và tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới tại Thành phố. Trong đó, có 3 đề xuất liên quan cơ chế chính sách đặc thù về tăng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu; tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu; giao biên chế phù hợp với thực tiễn thành phố hiện nay.

Theo Sở Nội vụ, sau hơn 1 tháng hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vướng mắc, khó khăn phát sinh được ghi nhận.

Điển hình như khối lượng công việc ngày càng tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp... Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức phải đầy đủ, có kiến thức, chuyên môn sâu rộng, kỹ năng tổng hợp và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Với cơ cấu hiện nay, trung bình mỗi công chức phải phụ trách từ 4 đến 9 nhiệm vụ cụ thể, trong mỗi nhiệm vụ cụ thể có nhiều nội dung công việc rất chi tiết với khối lượng lớn.

Thực tế này dẫn đến những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như quá tải công việc; hạn chế trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc; thiếu hụt nguồn lực dự phòng; hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu...

Ngoài ra, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Thanh tra thuộc Sở Xây dựng được sắp xếp lại, các đội quản lý trật tự đô thị và lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng ngừng hoạt động; thiếu lực lượng chuyên trách để kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong giai đoạn 2 là tiếp tục tham mưu thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, ổn định.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, tham mưu thực hiện và hoàn thiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện tái đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống, góp phần duy trì sự ổn định chính trị-xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Thành phố.

Đồng thời, các đơn vị tham mưu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, thông qua các chương trình đào tạo về quản trị công, công nghệ thông tin và kỹ năng khác trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tinh thần đổi mới, sáng tạo ứng dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để giảm tải công việc, nâng cao hiệu suất, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị đô thị hiện đại và phù hợp với tầm vóc của một đô thị quốc tế.

Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, đánh giá và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn và yêu cầu quản lý, nhằm tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong công tác điều hành./.

