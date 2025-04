Thêm 3 sỹ quan công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) năm 2025.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã đạt được những kết quả nổi bật. Các sỹ quan của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, các phái bộ đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương khen thưởng, trao tặng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình và được Liên hiệp quốc, đề nghị tiếp tục gia hạn công tác. Đặc biệt, đã có một số sỹ quan tiêu biểu trúng tuyển, đảm nhiệm thành công vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các phái bộ và Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ Công an Việt Nam đang tham gia sâu rộng vào lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, trong đó đã nâng cao về chất lượng, số lượng sỹ quan tham gia; cũng như mở rộng về quy mô, địa bàn và hình thức hoạt động.

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cử 04 Tổ Công tác đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS; Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) và 1 sỹ quan làm việc tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời, đang tiếp tục xin chủ trương của Ban Bí thư để cử sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung phi năm 2025.

Bên cạnh hình thức cá nhân, thực hiện chủ trương cử mới Đơn vị Cảnh sát của Bộ Chính trị, Bộ Công an đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để cử Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đi thực hiện nhiệm vụ năm 2025 khi Liên hợp quốc có yêu cầu.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Quyết định cho các sỹ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.

Trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo rất bài bản, kỹ lưỡng, quá trình đánh giá, thi tuyển khắt khe, nhiều lượt của Liên hiệp quốc, 3 đồng chí của Tổ công tác số 5 gồm Thượng tá, Tiến sỹ Phạm Văn Đoàn, Trưởng Khoa, Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân; Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Công an tỉnh Nam Định đã chính thức được trao quyết định, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025.

Chúc mừng các sỹ quan Tổ công tác số 5 vinh dự được nhận Quyết định của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh cùng với nhiều chiến công, thành tích, hoạt động thi đua tiêu biểu của toàn lực lượng Công an nhân dân chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định cử Tổ Công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hôm nay cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu, rất ý nghĩa khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ủng hộ mạnh mẽ mọi nỗ lực để Liên hợp quốc thực hiện “sứ mệnh” gìn giữ hòa bình góp phần ngăn chặn xung đột tái diễn, bảo đảm hòa bình và an ninh bền vững cho thế giới. Từ một dân tộc đổ biết bao xương máu hy sinh để giành hòa bình, giờ đây, Việt Nam cùng chung sức với bạn bè, đối tác kiến tạo hòa bình, gìn giữ hòa bình.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công an các đơn vị, địa phương cần xác định hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự mà lực lượng công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó; là niềm vinh dự, tự hào của công an mỗi đơn vị, địa phương và cán bộ sỹ quan Công an nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, ghi nhận hoạt động ý nghĩa này của lực lượng công an nhân dân; chủ động phối hợp rà soát, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thực hiện đầy đủ và tốt nhất quy trình, chế độ, chính sách với cán bộ tham gia.

Công tác đào tạo, huấn luyện phải thật khoa học, bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ khi chính thức triển khai phải thực sự vững vàng, được trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết khác để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, trang bị kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng ứng phó khi có biến động bất ngờ tại thực địa.

Đối với 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh các đồng chí phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của người sỹ quan công an nhân dân được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy các kiến thức đã được đào tạo, tập huấn, sớm nắm bắt địa bàn, phát huy tối đa năng lực, trình độ để ứng tuyển các vị trí công tác tại Phái Bộ. Đoàn kết, phối hợp hiệu quả cùng các sỹ quan quân đội tại phái bộ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chú ý đảm bảo an ninh an toàn. Bố trí, sắp xếp công việc, gia đình trong nước để thực sự yên tâm công tác. Chủ động khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự khắc nghiệt của thời tiết, dịch bệnh, tình hình bất ổn về chính trị, nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, an toàn. Duy trì đầy đủ, thường xuyên, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo, tiếp nhận hướng dẫn, chỉ đạo từ cơ quan trong nước./.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi gìn giữ hòa bình tại Trung Phi Thiếu tá Sử Tấn Phi Long được cử đi thay thế Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiếu đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.