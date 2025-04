Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), cho biết Thiếu tá Sử Tấn Phi Long được cử đi thay thế Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiếu đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.

Trước đó, Thiếu tá Long đã tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nước ngoài.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, tại Cộng hòa Trung Phi, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long sẽ cần phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt qua những khó khăn tại địa bàn phái bộ, như điều kiện an ninh tại địa bàn gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, giao tranh giữa các đảng phái, đặc biệt khi kỳ bầu cử ở các địa phương và cấp quốc gia chuẩn bị diễn ra, dẫn đến các rủi ro về an ninh, an toàn; điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả đang lan truyền nhanh chóng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Thiếu tá Sử Tấn Phi Long được tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ quan trọng này.

Bày tỏ tin tưởng Thiếu tá Sử Tấn Phi Long sẽ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt qua những khó khăn tại địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Thiếu tá Sử Tấn Phi Long quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; làm tốt công tác hậu phương gia đình để yên tâm thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc.

Cùng với đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Thiếu tá Sử Tấn Phi Long phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn. Qua đó, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết đến nay đã có gần 1.100 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ Quốc phòng triển khai theo cả hình thức cá nhân và đơn vị.

Thời gian tới, sẽ có thêm nhiều cá nhân, lực lượng ưu tú của Việt Nam đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan chúc mừng Thiếu tá Sử Tấn Phi Long nhận Quyết định của Chủ tịch nước tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bày tỏ niềm vinh dự được tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long nhấn mạnh bản thân luôn ý thức sâu sắc đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao mà còn là trách nhiệm hết sức quan trọng trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ bản lĩnh chính trị, sự kiên định, năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ đến sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường với tinh thần quyết tâm cao nhất.

"Càng vinh dự hơn khi tôi được triển khai thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang cùng nô nức chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là một sỹ quan trẻ, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Nam thân yêu, được học tập và rèn luyện trong đất nước Việt Nam hòa bình, ấm no, hạnh phúc, bản thân tôi vô cùng trân trọng giây phút này và đây sẽ là một kỷ niệm đặc biệt quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của mình," Thiếu tá Long chia sẻ./.

Việt Nam-Liên hợp quốc tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử thêm lực lượng khi được yêu cầu, gồm cả quân đội và cảnh sát, trong đó ưu tiên nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ, chiến sỹ gìn giữ hòa bình.