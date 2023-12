Thien Minh Group dẫn đầu trải nghiệm du lịch bền vững tại Việt Nam

Khách sạn Mai Châu Lodge mang đến trải nghiệm mới với khu lều trại cao cấp Luxury Glamping. (Ảnh: TMG)

Đại diện Thien Minh Group (TMG) cho biết Tập đoàn vừa được đồng loạt cấp chứng chỉ Địa chỉ Lưu trú Xanh Travelife Gold cho toàn bộ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng thành viên, bao gồm: Victoria Hội An, Victoria Cần Thơ, Victoria Châu Đốc, Victoria Núi Sam, Victoria Xiengthong Palace, ÊMM Sài Gòn, ÊMM Huế, ÊMM Hội An, khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hoi An, khách sạn Flower Garden và khách sạn Mai Châu.

Được biết, đây là tập đoàn khách sạn đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ Travelife Gold cho toàn bộ hệ thống khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Việt Nam và Lào. Để đạt chứng chỉ này, đại diện Việt Nam phải đạt 140 tiêu chuẩn khắt khe về bền vững, bao gồm quản lý tác động môi trường hiệu quả, đảm bảo quyền lợi người lao động, hỗ trợ cộng đồng địa phương và không ngừng nỗ lực nâng cấp các hoạt động tuân thủ phát triển bền vững cũng như không ngừng cải thiện dựa trên phản hồi của khách hàng.

Phát triển Xanh luôn là hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa ra định hướng: "Phát triển Du lịch Xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường."

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TMG, ông Trần Trọng Kiên nhấn mạnh: “Với phát triển bền vững, nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, không gây hại cho môi trường hoặc tương lai đồng thời hỗ trợ tích cực nền kinh tế địa phương. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành của khách hàng trong hành trình hướng tới một tương lai ngày càng bền vững hơn."

Chọn chứng nhận Travelife Gold cũng là cách TMG đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong việc lựa chọn phương thức phát triển du lịch bền vững nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên địa phương, văn hóa và di sản của điểm đến.

TMG là tập đoàn khách sạn đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ Travelife Gold cho toàn bộ hệ thống khu nghỉ dưỡng và khách sạn của tập đoàn tại Việt Nam và Lào.

Từ những năm 2014, TMG trên cương vị là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch và lữ hành trọn gói tại Đông Nam Á, đã được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng ý đầu tư để khuyến khích phát triển du lịch bền vững. Kể từ ngày thành lập vào năm 1994, TMG đã áp dụng nhiều giải pháp theo các chuẩn mực quốc tế trong công tác quản trị, vận hành và phát triển bền vững.

Được thành lập từ năm 1994, TMG đã phát triển từ công ty có 3 nhân viên trở thành doanh nghiệp với hơn 2.500 lao động làm việc trên toàn thế giới. Thiên Minh hiện là tập đoàn hàng đầu châu Á cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm.

Với 4 lĩnh vực hoạt động bao gồm: Quản lý điểm đến, Khách sạn, Trực tuyến và Hàng không, TMG mong muốn mang đến những dịch vụ hoàn hảo cho những hành trình trải nghiệm khác biệt của du khách./.

Travelife dành cho cơ sở lưu trú là một tổ chức quốc tế cấp chứng nhận phát triển bền vững cho các khách sạn ở mọi quy mô trên khắp thế giới. Để làm việc này, Travelife sử dụng một bộ yêu cầu toàn diện và khắt khe để đánh giá các cơ sở xét duyệt cấp chứng nhận. Ngoài ra, các tiêu chí của Travelife cũng được Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) công nhận. Đây là tổ chức đã thiết lập và phát triển các tiêu chuẩn toàn cầu về phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch. Thông qua một Ủy ban Bảo chứng độc lập, GSTC đảm bảo các tiêu chuẩn được công nhận cho các chương trình chứng nhận đáp ứng các tiêu chí đáng tin cậy, minh bạch, không thiên vị và tuân thủ các tiêu chí của GSTC trong lĩnh vực du lịch bền vững.