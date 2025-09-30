Thiệt hại do bão số 10 tính đến 19h ngày 30/9/2025

Bão số 10 và mưa lớn gây thiệt hại nặng nề với hàng chục người thiệt mạng, nhà cửa, nông nghiệp và hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Việt Nam.

Theo báo cáo cập nhật đến 19h ngày 30/9/2025 của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 10 kèm mưa lớn, lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 48 người chết và mất tích, 139 người bị thương tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 8 ngư dân ở Gia Lai vẫn chưa liên lạc được với gia đình sau khi tàu cá mất tín hiệu trên biển.

Thiên tai cũng làm 144.577 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 19.731 nhà bị ngập; 32.868 ha lúa và hoa màu, 9.981 ha thủy sản bị thiệt hại. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề, với 15 sự cố đê điều, 1.263 điểm ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông; 19.672m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 6.402 cột điện bị gãy, đổ, nhiều tỉnh miền trung mất điện diện rộng; 60.277 cây xanh bị gãy đổ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở gây ra.