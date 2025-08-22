Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm cán bộ cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ

Chiều ngày 22/8, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên đồng chí Lê Đình Công - cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Cùng dự buổi thăm hỏi, động viên có Phó Giáo sư-Tiến sỹ Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đại tá Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đại tá Nguyễn Trọng Yên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Công an Hà Nội, lãnh đạo các khoa điều trị trực tiếp của Bệnh viện 108.

Tại phòng bệnh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần đồng chí Lê Đình Công và gia đình. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

“Toàn thể lực lượng Công an cần học tập tấm gương sáng của đồng chí Công - luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, kể cả khi đối mặt với hiểm nguy, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn kiên trung bảo vệ Đảng và nhân dân; quyết tâm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì bình yên của người dân,” Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất cho đồng chí Lê Đình Công và gia đình trong quá trình điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, sớm trở lại công tác.

Đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện 108 và lãnh đạo các khoa Bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi, áp dụng các phương pháp điều trị tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Công.

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an thành phố đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời khẳng định toàn lực lượng Công an thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động trong dịp Đại lễ quan trọng của đất nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng tặng quà và chỉ đạo nhanh chóng thực hiện các chế độ đối với Cán bộ chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. (Nguồn: Bộ Công an)

Buổi thăm hỏi diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an với lực lượng Công an Thủ đô. Đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp đồng chí Lê Đình Công sớm bình phục, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Trước đó, vào tối ngày 21/8/2025, đồng chí Công và đồng đội triển khai chặn bắt 2 đối tượng đi xe máy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm khi đang cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Công đã bị 2 đối tượng đi xe máy tốc độ cao lao thẳng vào người gây thương tích, được đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu, điều trị.

Các bác sỹ xác định đồng chí Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, Hộ khẩu thường trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người./.

Trao bằng khen cho cảnh sát cơ động dũng cảm ngăn 'quái xế' tại buổi hợp luyện A80 Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen của UBND thành phố cho Đại úy Lê Đình Công - cán bộ cảnh sát cơ động bị thương khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80.