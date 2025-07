Thủ tướng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, chuyển đổi số, đề án 06

Sáng 20/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ.

Khai mạc phiên họp, trong không khí khẩn trương, tư duy đổi mới và kết quả của Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã trải qua nửa năm 2025, với nhiều công việc thường xuyên và công việc mới quan trọng.

Trong đó có việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị thuộc “bộ tứ trụ cột” về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; và tới đây, Bộ Chính trị sẽ có các Nghị quyết mới về y tế, giáo dục, văn hóa, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp này, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, trong đó đánh giá việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đóng góp vào các nhiệm vụ quan trọng trên của đất nước. Cùng với đó, đánh giá tình hình triển khai đề án 06; việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của từng bộ, ngành, địa phương...

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Qua đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp với tư duy đổi mới, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm,” với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn,” phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” nhằm thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% năm 2025 nhanh, cao và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 3 ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Báo cáo tại Phiên họp cho biết, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57; hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai; Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, ban hành Quy chế hoạt động và thành lập 3 Tổ công tác. Ban Chỉ đạo đã tổ chức 2 Phiên họp toàn thể.

Chính phủ đã ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Thủ tướng Chính phủ tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành 5 công điện yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất, hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin, tăng cường đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 76/106 nhiệm vụ của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57. Trong đó, Xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với việc đã trình Quốc hội thông qua 16 dự án luật và 3 nghị quyết; Chính phủ ban hành 21 Nghị định thúc đẩy phát triển triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược với 11 nhóm công nghệ chiến lược; cổng sáng kiến giải pháp khoa học, công nghệ được ra mắt và có 254 sản phẩm, giải pháp được đề xuất trên Cổng; Sàn giao dịch khoa học, công nghệ đã được ra mắt; hoàn thành khung chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025.

Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hiện nay hạ tầng viễn thông băng rộng di động đã phủ tới 99,3% thôn bản có kết nối băng rộng di động; tốc độ truy cập mạng băng rộng di động xếp hạng 20 thế giới; hạ tầng viễn thông băng rộng cố định xếp hạng 26 thế giới; hạ tầng trung tâm dữ liệu có tổng công suất thiết kế 221MW; số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đạt 14 doanh nghiệp.

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2025 là 39,51%.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ 3 Bản Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong quản trị điều hành trên môi trường số có 73/84 bộ, ngành, địa phương báo cáo chỉ số chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu; 40 cơ quan đã ban hành bộ chỉ số chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu; 67 cơ quan đã xây dựng hệ thống báo cáo và kết nối với hệ thống của Văn phòng Chính phủ.

Trong 6 tháng năm 2025, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 381.046 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024; tổng số doanh nghiệp công nghệ số đạt 75.908 doanh nghiệp; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt khoảng 33%, tăng 11 điểm % so với tháng 12/2024.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số đề án tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như về đào tạo nguồn nhân lực; phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0. Đặc biệt, đã bố trí khoảng 25.000 tỷ đồng bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

