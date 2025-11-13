Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Jordan

Hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới đạt trên 188 triệu USD năm 2024; hợp tác đầu tư còn khiêm tốn, mới chỉ có 5 dự án đầu tư của Jordan tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein, ngày 13/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Jordan

Cho biết hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới đạt trên 188 triệu USD năm 2024; hợp tác đầu tư còn khiêm tốn, mới chỉ có 5 dự án đầu tư của Jordan tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp để tìm hiểu thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác, tăng tính kết nối cho các doanh nghiệp./.