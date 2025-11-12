Multimedia

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

quan-he-huu-nghi-viet-nam-jordan.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12 và 13/11/2025.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)
