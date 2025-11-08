Chính trị

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11.

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. (Nguồn: Crownprince)
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11/2025.

Trước đó, ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương tại Nice (Cộng hòa Pháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan; nhắc lại cuộc gặp Hoàng Thái tử Jordan nhân dịp tham dự Hội nghị sáng kiến tương lai châu Á lần thứ 8 (tháng 10/2024), trong đó, hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương./.

