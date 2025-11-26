Tín hiệu từ lạc quan từ Ukraine kéo giá dầu đi xuống

Giá dầu thế giới chốt phiên 25/11 giảm hơn 1%, sau khi Ukraine phát đi tín hiệu rằng rằng nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể đang mang lại kết quả.

Phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 89 xu Mỹ, tương đương 1,4%, xuống còn 62,48 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 89 xu Mỹ, hay 1,5%, xuống mức 57,95 USD/thùng.

Trước đó cùng phiên, cả hai loại dầu chuẩn này đều đã chạm mức giá thấp nhất kể từ ngày 22/10.

Ông Rustem Umerov, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine, cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc chấm dứt xung đột tại Ukraine có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động thương mại năng lượng của Nga.

Diễn biến này có khả năng bổ sung thêm nguồn cung ra thị trường, đúng vào thời điểm giá hàng hóa đang chịu áp lực nặng nề bởi những dự đoán về tình trạng dư thừa nguồn cung trong năm tới. Điều này đã khiến giá dầu giảm mạnh sau diễn biến trên.

Tuy nhiên, ông Ed Hayden-Briffett, nhà phân tích dầu mỏ tại công ty dịch vụ tài chính Onyx Capital Group, nhận định rằng việc Nga nhấn mạnh sẽ không để bất kỳ thỏa thuận nào đi quá xa so với các mục tiêu của mình đã giúp kìm hãm đà giảm của giá dầu, bởi lập trường của Nga làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận chính thức.

Về triển vọng của thị trường “vàng đen,” ngày càng nhiều chuyên gia đồng thuận dự báo rằng tăng trưởng nguồn cung dầu thô trong năm 2026 sẽ vượt quá mức tăng của nhu cầu.

Ngân hàng Deutsche Bank đầu tuần này nhận định thị trường sẽ dư thừa ít nhất 2 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới và chưa thấy lộ trình rõ ràng nào để quay lại trạng thái thiếu hụt cung ngay cả vào năm 2027./.

