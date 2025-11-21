Giá dầu giảm sau khi Mỹ hối thúc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga

Giá dầu thế giới chốt phiên 20/11 giảm khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.

Giá dầu Brent kỳ hạn đóng cửa ở mức 63,38 USD/thùng, giảm 13 xu Mỹ, tương đương 0,2%. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ đóng cửa ở mức 59,14 USD/thùng, giảm 30 xu Mỹ, tương đương 0,5%.

Cả hai loại dầu đều tăng giá vào đầu phiên, do nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 19/11.

Việc dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến phản ánh hoạt động lọc dầu tăng lên khi biên lợi nhuận cao và nhu cầu xuất khẩu dầu thô của nước này mạnh hơn.

EIA cho biết tồn kho dầu thô đã giảm 3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/11, trái ngược với mức giảm 603.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình mà Mỹ xây dựng đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine.

Bản dự thảo “đang được xúc tiến và có thể thay đổi” nhưng nhận được “sự ủng hộ của Tổng thống."

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh “đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine” đồng thời bày tỏ tin tưởng “sẽ được cả hai bên chấp nhận."

Nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, Phil Flynn, cho rằng vấn đề hiện nay là liệu các lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil có hiệu lực như dự kiến hay không.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil có hiệu lực vào ngày 21/11, trong khi Lukoil có thời hạn đến ngày 13/12 tới để bán tài sản ở nước ngoài của mình./.

Giá dầu giảm hơn 2% sau động thái mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 1,38 USD (tương đương 2,1%) và chốt phiên ở mức 63,51 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa giảm 1,30 USD (2,1%) xuống 59,44 USD/thùng.