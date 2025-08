Tình hình không khí sáng 6/8: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục ở mức trung bình

Ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C.