Tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tại thành phố Cần Thơ

Tối 13/9, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Hoa Kỳ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, tình hình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương, đối tác Hoa Kỳ đã có nhiều kết quả nổi bật: kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 228 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ..

Thành phố có 4 dự án FDI đầu tư từ nguồn vốn trực tiếp từ Hoa Kỳ. Các dự án NGO có vốn viện trợ từ Hoa Kỳ trên các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ nhà ở, ổn định sinh kế, xây dựng cầu, đường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho Đại sứ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết, đặc biệt là chương trình hợp tác với thành phố Riverside, bang California với 3 lĩnh vực hợp tác chính: y tế, nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Bà Melissa A Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước và sự gắn kết sôi động giữa nhân dân hai quốc gia.

"Tôi đặc biệt vui mừng khi sự kiện được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chúng ta tôn vinh những công việc đầy ý nghĩa đang diễn ra tại đây. Sự kiện hôm nay là một ví dụ tuyệt vời về cách hai quốc gia chúng ta cùng nhau tạo ra những cơ hội để học hỏi, hợp tác. Sự kiện thể hiện mối quan hệ đối tác giữa hai nước không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa người dân hai nước," bà Melissa A Brown phát biểu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ thu hút đông đảo người dân tham dự với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, giới thiệu về thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ./.