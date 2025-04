'Tổ chức Đại lễ Vesak 2025 trang nghiêm, tuyệt đối an toàn'

Chiều 16/4, chủ trì cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Đại lễ phải được tổ chức trang trọng, trang nghiêm, tuyệt đối an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp cho các đoàn, các nước tham gia.

Cuộc họp nhằm rà soát lại các công việc đã, đang và sẽ làm, để tạo điều kiện hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

Phó Thủ tướng cho biết, được sự chấp thuận của Ban Bí thư về việc hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ đã họp triển khai công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ Giáo hội và đã có chỉ đạo phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Việt Nam đã ba lần tổ chức Đại lễ Vesak vào các năm 2008 tại Hà Nội, 2014 tại Ninh Bình, 2019 tại Hà Nam. Năm nay, Đại lễ Vesak diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại lễ là ngày lễ quan trọng của Phật giáo, có sự tham gia của đại biểu các nước, lãnh đạo cấp cao các nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tình đoàn kết hữu nghị, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, an lạc.

Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak tại Việt Nam góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hòa hợp và đoàn kết; khẳng định chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thực tiễn đời sống tự do tôn giáo, giới thiệu những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 50 năm giải phóng.

Đây cũng là dịp để các nhà phật học thế giới cùng nhau trao đổi, thảo luận về các vấn đề về phật học, góp phần phát triển phật học thế giới, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hợp tác, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua đã tích cực triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ liên quan đến tổ chức Đại lễ Vesak 2025.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại lễ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch, phương án, thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hoàn thành công tác hướng dẫn, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đúng tiến độ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo công tác đã triển khai cho Đại lễ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cho biết, so với ba lần tổ chức trước đây, Đại lễ Vesak 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức lần này có điểm khác là rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam để tôn trí trong và sau Đại lễ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổng hợp tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội triển khai các công việc liên quan tới Đại lễ theo mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

Vesak 2025: Đón nhận phước lành từ Đức Phật giữa đỉnh thiêng huyền thoại Hành trình Vesak đến với núi Bà Đen chính là hành trình để các Phật tử toàn cầu hòa mình vào thiên nhiên, đảnh lễ trước sự màu nhiệm của Phật pháp và cảm nhận vẻ đẹp của một thế giới hoà bình-an lạc.