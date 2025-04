Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Từ sáng sớm, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, trong không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày lễ lớn, tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (dọc tuyến đường Lê Duẩn, trước cổng Hội trường Thống Nhất), đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tề tựu chào mừng Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdes Mesa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ làm Trưởng đoàn; các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các chính đảng, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu với chủ đề: “Rạng rỡ non sông Việt Nam” do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện.

Chương trình có màn biểu diễn trống hội với chủ đề: “Bản hùng ca toàn thắng”, do 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an trình diễn; màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” do các nghệ sĩ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn; cùng nhiều tiết mục nghệ thuật tái hiện quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước hào hùng của dân tộc.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác do đội pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra từ sáng 30/4.