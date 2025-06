Tốc độ mạng băng rộng cố định tại Việt Nam cao nhất trong 12 tháng

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ mạng băng rộng cố định trên cả nước tiếp tục tăng mạnh, đây là tháng thứ tư liên tiếp chất lượng mạng được cải thiện.

Tốc độ mạng cố định cao nhất trong 12 tháng

Trong tháng 5/2025, tốc độ tải xuống trung bình mạng băng rộng cố định đạt 187,43 Mbps. Tốc độ tải lên cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 137,03 Mbps, tăng từ 112,55 Mbps. Đây cũng là tốc độ cao nhất của mạng băng rộng cố định trong 12 tháng gần nhất.

Về bảng xếp hạng chất lượng mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ, VNPT tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống đạt 211,35 Mbps và tốc độ tải lên 153,36 Mbps dẫn đầu toàn thị trường về hiệu năng mạng cố định.

Đáng chú ý, tốc độ mạng băng rộng cố định của Viettel trong tháng 5/2025 tăng mạnh, vươn lên vị trí thứ hai. Với tốc độ tải xuống đạt 203,62 Mbps và tải lên đạt 155,96 Mbps. CMC Telecom đứng thứ ba với tốc độ tải xuống đạt 135,68 Mbps và tải lên 137,06 Mbps. Xếp sau CMC Telecom lần lượt là FPT Telecom, SCTV và NETNAM.

Về chất lượng mạng băng rộng cố định tại các tỉnh, thành phố, tốc độ mạng băng rộng cố định tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận mức tăng đáng kể lên tới 316,75Mbps tốc độ tải về. Tương tự, chất lượng mạng cố định tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cũng cho thấy những cải thiện rõ rệt so với tháng trước.

Trong Báo cáo Quý II/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện ghi nhận 24,4 triệu thuê bao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ trung bình đạt 143,01 Mbps cho tải xuống và 112,55 Mbps cho tải lên. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đã đạt 85,1%, tăng 4,2% so với năm 2024.

Theo thống kê của Ookla, tốc độ trung bình mạng cố định tại Việt Nam hiện ở mức 176,68 Mbps, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 101,37 Mbps. Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước với tốc độ 201,12 Mbps, xếp hạng 36 toàn cầu; Hà Nội đứng thứ 54 với 163,83 Mbps.

Các chỉ số tích cực trên phản ánh hiệu quả từ những chính sách chiến lược của Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng viễn thông. Nổi bật trong đó là Nghị quyết 57 do Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hạ tầng số "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí."

Viettel 'bỏ xa' các nhà mạng về tốc độ 5G

Về kết quả đo lường mạng di động 5G, tốc độ trung bình toàn quốc trong tháng 5/2025 giảm nhẹ so với tháng 4/2025, đạt 347,22 Mbps về tốc độ tải xuống và 85,53 Mbps về tốc độ tải lên.

Trong đó, Viettel vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu khi tốc độ mạng 5G đạt tốc độ tải lên tới 366,29 Mbps và tốc độ tải xuống là 87,11 Mbps chất lượng bỏ xa VNPT và MobiFone.

Cụ thể, mạng 5G của VNPT đạt 183,71 Mbps và 54,56 Mbps, trong khi MobiFone ghi nhận 154,46 Mbps và 37,72 Mbps cho tốc độ tải lên và tải xuống.

Trong khi đó tốc độ mạng 5G tại Đà Nẵng cũng tăng trưởng vượt trội so với các thành phố khác khi tốc độ tải về lên tới 469,44Mbps.

Tốc độ trung bình của mạng băng rộng di động toàn quốc trong tháng 5/2025 vẫn giữ đà ổn định, với tốc độ tải xuống đạt 76,86 Mbps và tải lên đạt 26,98 Mbps.

Trong số 5 thành phố lớn, tốc độ mạng di động tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 5/2025 bất ngờ sụt giảm mạnh, chỉ còn 125,59 Mbps, tức giảm hơn 50% so với mức 272,97 Mbps ghi nhận trong tháng 4/2025.

Trong khi đó, tại các đô thị và tỉnh, thành phố khác, chất lượng mạng di động không có nhiều biến động, các chỉ số đều ở mức ổn định so với các tháng trước.

Về thứ hạng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu thị trường với tốc độ tải xuống trung bình đạt 88,92 Mbps và tải lên 27,36 Mbps. VNPT xếp thứ hai với tốc độ lần lượt là 65,52 Mbps và 28,32 Mbps. MobiFone giữ vị trí thứ ba với 53,07 Mbps và 22,67 Mbps. Ở vị trí cuối cùng, Vietnamobile có tốc độ tải xuống đạt 10,3 Mbps và tải lên 5,11 Mbps./.

