Tổng thống Donald Trump: Thỏa thuận bán TikTok có thể đạt được trước hạn

Trong một tuyên bố ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với công ty ByteDance (Trung Quốc) về việc bán ứng dụng TikTok sẽ được ký kết trước hạn chót vào ngày 5/4.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng “có rất nhiều khách hàng tiềm năng” quan tâm đến việc mua lại TikTok.

Cá nhân nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định mong muốn duy trì sự tồn tại của ứng dụng vốn đang có tới 170 người dùng Mỹ này.

Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn chót là ngày 5/4/2025 để ByteDance bán TikTok cho người mua không phải người Trung Quốc nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

Thời hạn này đã được kéo dài 75 ngày so với thời hạn trong đạo luật cấm TikTok hoạt động có hiệu lực từ tháng 1/2025 với lý do bảo đảm an ninh quốc gia, được chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden ban hành năm 2024./.

Trung Quốc bác đề xuất dùng thuế quan đổi lấy TikTok của ông Trump Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã "nhiều lần nêu rõ lập trường" về TikTok, đồng thời khẳng định "lập trường của phía Trung Quốc phản đối việc áp đặt thêm thuế quan cũng nhất quán và rõ ràng."