Tổng thống Ukraine Zelensky tự tin có thể cứu vãn mối quan hệ với Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/3 bày tỏ tự tin có thể cứu vãn mối quan hệ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau màn “đấu khẩu” nảy lửa tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán cần phải tiếp diễn theo “định dạng” khác.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Zelensky không cho rằng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine - bởi vì bước đi đó sẽ chỉ có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi thách thức có thể nảy sinh.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố vẫn sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm với Mỹ, đồng thời tin tưởng Washington cũng có thiện chí tương tự.

Đề cập đến hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London (Anh), Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cảm nhận được sức ủng hộ mạnh mẽ và bày tỏ hài lòng đối với biểu hiện mà ông đánh giá là “khối thống nhất châu Âu ở mức độ cao chưa từng thấy trong khoảng thời gian dài.”

Trên trang Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine viết: “Tất cả chúng ta đang cùng cố gắng ở châu Âu để tìm kiếm cơ sở hợp tác với Mỹ vì một nền hòa bình thực sự và an ninh được đảm bảo.”

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 2/3 tuyên bố rằng nước này cần một nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đảm bảo hòa bình lâu dài với Nga. Tuy nhiên, Washington chưa rõ liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có sẵn sàng làm điều này hay không.

Phát biểu trên chương trình "State of the Union" của CNN, ông Waltz cho biết Mỹ muốn đảm bảo một nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine, trong đó bao gồm việc Kiev có các nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn dắt.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có muốn ông Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời: "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo Ukraine có thể đàm phán với chúng tôi, và cuối cùng là đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến này."

Quan chức này cũng nhấn mạnh nếu động cơ cá nhân hoặc chính trị của Tổng thống Zelensky đi ngược lại với việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng.

Ông Waltz cho biết thêm: "Chúng tôi chưa thấy rõ Tổng thống Zelensky đã sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí để kết thúc cuộc chiến này."

Theo AFP, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 2/3 cho biết Ba Lan có thể tận dụng mối quan hệ thân thiện với Washington để thuyết phục Mỹ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn. Phát biểu này được ông Tusk đưa ra trước các cuộc thảo luận với các đồng minh châu Âu.

Ông Tusk gọi lập trường của Mỹ về Ukraine là sự "bế tắc" và nói "chúng ta phải vượt qua bế tắc này", đồng thời cho biết thêm Ba Lan "sẽ được lắng nghe nhiều hơn" nhờ chi tiêu quốc phòng cao và "quan hệ rất tốt với người Mỹ."./.

