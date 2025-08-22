TP Hồ Chí Minh: Xe buýt va chạm với xe máy, một nữ sinh viên tử vong

Sáng 22/8, một vụ tai nạn giữa xe buýt và xe gắn máy đã xảy ra trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh làm một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 22/8, xe buýt số 32 mang biển số 51B-238.94 chạy tuyến Bến xe miền Tây đến Bến xe Ngã tư Ga.

Khi xe buýt vừa di chuyển qua khỏi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An khoảng 300m thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy do một nữ sinh điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm giữa đường, bên cạnh chiếc xe máy bị đổ, xe buýt gây tai nạn dừng cách đó khoảng 3m..

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài nhiều cây số.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tiết, phân luồng phương tiện để giải phóng ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo các nhân chứng, nạn nhân là sinh viên năm 3 khoa Quản trị du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Vụ việc xảy ra khi em đang trên đường đi học./.

Đắk Lắk: Người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn rồi trốn khỏi hiện trường Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đi xe đạp điện đã để nạn nhân lại hiện trường rồi lấy phương tiện rời đi. Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.