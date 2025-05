Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp sáng hơn khi đồng USD suy yếu

Việc thuế quan bất ngờ làm suy yếu đồng USD, qua đó thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp, là một trong số ít điểm sáng của mùa công bố báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của năm 2025 tại Mỹ.

Trái với dự đoán của các nhà phân tích và giám đốc điều hành vào đầu năm, chỉ số đồng USD của Bloomberg đã lao dốc trong những tháng gần đây khi các nhà đầu tư rút khỏi tài sản của Mỹ để đối phó với các chính sách thuế quan của nước này.

Đồng tiền này đã giảm hơn 6% kể từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự khởi đầu tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ khi ra mắt 20 năm trước.

Các công ty như Meta Platforms Inc. và Microsoft Corp. hiện kỳ vọng tỷ giá hối đoái sẽ giúp tăng doanh thu hàng trăm triệu USD, trong khi McDonald’s Corp. dự kiến lợi nhuận tăng 5 xu/cổ phiếu trong năm, so với dự kiến giảm 20-30 xu/cổ phiếu trước đó.

Một nhóm chuyên gia của Morgan Stanley do Michael Wilson dẫn đầu cho biết đồng bạc xanh đã suy yếu “đáng kể” trong năm 2025. Điều này đang đóng vai trò là một yếu tố thuận lợi cho các tập đoàn đa quốc gia lớn có tỷ trọng doanh thu cao từ thị trường nước ngoài.

Vị thế trên thị trường phái sinh cho thấy đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, mặc dù mức độ chắc chắn đã giảm bớt sau các cuộc đàm phán tích cực giữa Mỹ và Trung Quốc vào tháng 5/2025.

Điều này cũng được thể hiện trong dự báo của các doanh nghiệp. Ví dụ, tác động tỷ giá hối đoái ước tính của Procter & Gamble Co. đã giảm 30% xuống còn 200 triệu USD so với đầu năm. Airbnb Inc., công ty từng dự kiến tỷ giá sẽ là một gánh nặng trong năm, nay lại có cái nhìn tích cực hơn về đồng tiền này.

Mặt khác, vẫn có một số công ty chịu gánh nặng từ sự sụt giảm gần đây của đồng USD. Một trong số đó là SAP SE của Đức, công ty có phần lớn thu nhập bằng đồng tiền của Mỹ. Giám đốc tài chính của công ty này dự kiến lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng vào năm tới khi các hợp đồng phòng hộ rủi ro tiền tệ bắt đầu hết hạn.

Tuy nhiên, một số công ty có thể sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ đồng USD yếu hơn. Mặc dù một số lo ngại về thuế quan đã giảm bớt, song vẫn có một yếu tố tiêu cực mang tính cấu trúc đối với đồng USD./.

