Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2025/NĐ-CP quy định Luật Đầu tư công

Sáng 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định này nhằm quy định đầy đủ các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công (Luật số 90/2025/QH15); bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, đặc biệt là Hiến pháp sửa đổi và các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm trình tự, thủ tục nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quản lý và thực hiện kế hoạch đầu tư công…

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung có 3 Điều, bao gồm: Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP; Điều 2 quy định chuyển tiếp; Điều 3 về hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính cho biết, về lập, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự thảo quy định: Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trình xây dựng, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, trong đó quy định vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, quy định phương thức giao kế hoạch đầu tư công trung hạn mới so với quy định hiện hành.

Về lập, phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước, dự thảo quy định cụ thể vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, hoàn thiện quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Về nội dung bổ sung, dự thảo Nghị định bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân; hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn… Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đề xuất bãi bỏ quy định về cấp huyện để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Tài chính, cấp xã hiện nay có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt, quản lý kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp mình và được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

Đồng thời theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, cấp xã cũng có thẩm quyền thực hiện các dự án trước đây do cấp huyện phê duyệt và triển khai nhưng chưa hoàn thành (trong trường hợp được cấp tỉnh phân cấp).

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất nội dung liên quan đến phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ cho các bộ, ngành.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phát biểu cụ thể về nhiều nội dung, trong đó có cơ sở pháp lý để thay đổi thẩm quyền của các chủ thể; quản lý đầu tư công từ nguồn ODA; phân cấp cho cấp xã trong đầu tư công và những vấn đề liên quan đến năng lực của cấp xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định và thẩm quyền; phân cấp thẩm định dự án đầu tư công nhóm B; phân cấp thông báo và điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; quy định về chuyển tiếp liên quan đến phân cấp, phân quyền, tránh để khoảng trống pháp lý…

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, về phân cấp, trước đây chính quyền cấp xã chỉ quản lý hành chính, bây giờ sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã vừa thực hiện công tác quản lý hành chính vừa quản lý kinh tế, trong đó có nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư công (nhóm B, nhóm C).

Do vậy, cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định cần nghiên cứu cặn kẽ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực tiễn tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ nhân sự cấp xã để thiết kế các quy định vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đầu tư vừa phù hợp với thực tiễn của chính quyền cơ sở để hoạt động đầu tư công ở cấp xã thông suốt, hiệu quả.

Phó Thủ tướng gợi mở: Trong dự thảo nghị định, nên thiết kế quy định trong trường hợp năng lực của Ủy ban Nhân dân cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã đề xuất Sở chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định dự án để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quyết định.

Về quy định liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tán thành ý kiến của các bộ, ngành đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh quy định cho chặt chẽ, theo hướng: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức vốn, danh mục và mức vốn cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương.

Bộ Tài chính "chỉ thông báo một lần" về đầu tư trong dự toán ngân sách, cùng với dự toán ngân sách và làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Về điều chỉnh dự án đầu tư: các bộ, ngành, địa phương phân bổ đến chủ đầu tư và được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc thì báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do, bảo đảm minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp có thu thì giao cho đơn vị sự nghiệp quyết định. Còn nếu là nguồn vốn của ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị sự nghiệp thì phải cơ quan nhà nước phải quản lý.

Đối với dự án đầu tư công đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ví dụ 1 cây cầu đi qua địa bàn 2 tỉnh) thì giao cho 2 địa phương thống nhất quyết định, nếu không thống nhất được thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về chi thường xuyên có tính chất đầu tư (khoản đầu tư khác) thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định hướng dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến đối với các quy định về các dự án điện hạt nhân, công nghệ thông tin; dự án đầu tư công từ nguồn vốn ODA; dự án đầu tư công về khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, phối hợp với các cơ quan liên quan trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ trong ngày 16/9./.

