Giải ngân đầu tư công cao nhưng chưa đạt như kỳ vọng

Sau 8 tháng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đã đạt trên 46%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng để về đích 100% trong năm 2025, những tháng cuối năm phải thực sự tăng tốc.

Giải ngân vốn đầu tư công - nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - đang bước vào giai đoạn nước rút.

Gần 410.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch, tăng hơn 135.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024 là con số giải ngân của cả nước tính đến hết tháng 8 . Tuy nhiên, tiến độ không đồng đều: chỉ 7/42 bộ ngành và 19/63 địa phương vượt mức bình quân.

Nhiều nơi còn chậm do ảnh hưởng của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thiếu nhân sự chuyên môn, cùng các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, định giá đất, thủ tục ODA và biến động giá vật liệu./.