Thế giới

Trung Quốc vận hành máy ly tâm có công suất lớn nhất thế giới

Máy ly tâm phục vụ nghiên cứu khoa học mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực như khai thác tài nguyên biển sâu và lòng đất, ứng phó và phòng ngừa thiên tai, xử lý chất thải ngầm và tổng hợp các vật liệu mới.

Thùy Liên
Trung Quốc vận hành máy ly tâm mã hiệu CHIEF1300, một trong những phần cốt lõi của Tổ hợp Thí nghiệm liên ngành và siêu trọng lực ly tâm, tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 29/9, Trung Quốc chính thức vận hành máy ly tâm mã hiệu CHIEF1300 có công suất lớn nhất thế giới.

Thiết bị có khả năng tạo lực ly tâm lớn gấp 300 lần trọng lực của Trái Đất cho tải trọng lên tới 20 tấn.

CHIEF1300 là một trong những phần cốt lõi của Tổ hợp Thí nghiệm liên ngành và siêu trọng lực ly tâm (CHIEF), một công trình đang trong quá trình xây dựng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Với ưu thế vượt trội, CHIEF1300 sẽ phục vụ các nghiên cứu khoa học mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác tài nguyên biển sâu và lòng đất, ứng phó và phòng ngừa thiên tai, xử lý chất thải ngầm và tổng hợp các vật liệu mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #vận hành #máy ly tâm #công suất #lớn nhất thế giới Trung Quốc
