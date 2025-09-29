Trung Quốc vận hành máy ly tâm có công suất lớn nhất thế giới

Ngày 29/9, Trung Quốc chính thức vận hành máy ly tâm mã hiệu CHIEF1300 có công suất lớn nhất thế giới.

Thiết bị có khả năng tạo lực ly tâm lớn gấp 300 lần trọng lực của Trái Đất cho tải trọng lên tới 20 tấn.

CHIEF1300 là một trong những phần cốt lõi của Tổ hợp Thí nghiệm liên ngành và siêu trọng lực ly tâm (CHIEF), một công trình đang trong quá trình xây dựng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Với ưu thế vượt trội, CHIEF1300 sẽ phục vụ các nghiên cứu khoa học mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác tài nguyên biển sâu và lòng đất, ứng phó và phòng ngừa thiên tai, xử lý chất thải ngầm và tổng hợp các vật liệu mới./.

Israel oanh hai nhà máy chế tạo máy ly tâm của Iran Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/6 thông báo các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 2 cơ sở tại Iran chuyên sản xuất linh kiện cho máy ly tâm, thiết bị dùng để làm giàu urani.