Truyền thông quốc tế tắt sóng để phản đối cái chết của các nhà báo tại Gaza

Hơn 250 cơ quan truyền thông đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới đã tham gia chiến dịch “tắt sóng toàn cầu” trong ngày 1/9 nhằm phản đối tình trạng nhiều nhà báo thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Trong khuôn khổ chiến dịch, trang bìa của nhiều tờ báo sẽ được xuất bản với nền đen và thông điệp mạnh mẽ. Các đài truyền hình và phát thanh sẽ tạm dừng chương trình để phát đi thông điệp chung. Các trang tin trực tuyến sẽ làm đen trang chủ hoặc treo biểu ngữ thể hiện sự đoàn kết.

Nhiều nhà báo tự do cũng tham gia chiến dịch và sẽ đăng tải thông điệp trên trang mạng xã hội cá nhân.

Chiến dịch được tổ chức dưới sự đồng bảo trợ của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), phong trào vận động quốc tế Avaaz và Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ).

Mục tiêu của chiến dịch là nhằm phản đối tình trạng số vụ thiệt mạng của các nhà báo tại Gaza đang ngày càng tăng, đồng thời kêu gọi quyền tiếp cận báo chí không giới hạn tại vùng lãnh thổ của Palestine. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023, đã có hơn 210 nhà báo thiệt mạng tại Gaza.

Giám đốc RSF Thibaut Bruttin cho rằng với số lượng các nhà báo thiệt mạng như hiện nay tại Gaza thì sẽ sớm không còn ai để cung cấp thông tin cho công chúng. Ông cũng khẳng định: “Đây không chỉ là cuộc chiến chống lại Gaza, mà còn là cuộc chiến chống lại nghề báo."

Phản ứng trước chiến dịch này, Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích các tổ chức tham gia, đồng thời cáo buộc họ tiếp tay cho “chiến dịch dối trá” của Hamas thông qua truyền thông.

Chiến dịch “tắt sóng” diễn ra sau khi Israel không kích Bệnh viện Nasser ở Gaza vào tuần trước, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo của Reuters, AP và Al Jazeera. Cuộc tấn công thứ hai còn nhắm vào lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố đây là một “sai sót” và đã mở cuộc điều tra, đồng thời cho biết mục tiêu ban đầu là một camera giám sát do Hamas vận hành gần khu phức hợp./.

Mổ xẻ đòn tấn công kép lạnh lùng của Israel khiến 5 nhà báo thiệt mạng Phía Israel đã tiến hành 2 cuộc tấn công liên tiếp bằng đạn pháo, với mỗi cuộc chỉ cách nhau vài phút, nhằm vào Bệnh viện Nasser ở khu vực Khan Younis, gây nên hậu quả thảm khốc.