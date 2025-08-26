Mổ xẻ đòn tấn công kép lạnh lùng của Israel khiến 5 nhà báo thiệt mạng

Israel đang đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tiến hành đòn tấn công kép nhằm vào một bệnh viện ở Dải Gaza trong ngày 25/8, khiến cho 5 nhà báo cùng nhiều người khác thiệt mạng.

Một đòn tấn công có tính toán lạnh lùng

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 20 người đã chết trong vụ tấn công nêu trên. Phía Israel đã tiến hành 2 cuộc tấn công liên tiếp bằng đạn pháo, với mỗi cuộc chỉ cách nhau vài phút, nhằm vào Bệnh viện Nasser ở khu vực Khan Younis.

Bên cạnh các nhà báo, đòn tấn công thứ hai cũng lấy đi sinh mạng của các nhân viên y tế và cứu hộ đang có mặt ở hiện trường sau vụ tấn công đầu tiên. Chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng thừa nhận có nhà báo và nhân viên ứng cứu hiện trường thiệt mạng. Ông gọi đây là một “tai nạn bi thảm.”

Người phát ngôn Bệnh viện Nasser, bác sĩ Mohammad Saqer, cho biết có tổng cộng 5 nhà báo và 4 nhân viên y tế thiệt mạng. Danh tính của các nhà báo tử vong bao gồm Mohammad Salama (người quay phim của kênh truyền hình Al Jazeera), Hussam Al-Masri (cộng tác viên của hãng tin Reuters), Mariam Abu Dagga (từng là cộng tác viên của hãng tin AP và nhiều hãng tin khác), cùng hai phóng viên tự do Moath Abu Taha và Ahmed Abu Aziz.

Một thành viên của lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cũng tử nạn trong vụ việc.

Theo các nhân chứng, vụ tấn công của Israel nhắm vào khu vực ban công của bệnh viện, nơi các phóng viên thường lui tới để có góc nhìn bao quát Khan Younis. Đòn không kích đầu tiên đã trúng vào tầng 4 của Bệnh viện Nasser và cuộc tiếp theo cũng lao vào cùng một mục tiêu.

Video thu từ hiện trường cho thấy bác sĩ Saqer đang cầm một mảnh vải thấm máu của nạn nhân trong đòn tấn công thứ nhất thì một tiếng nổ thứ hai vang lên khiến tòa nhà rung chuyển, khói bụi mù mịt và tất cả những người có mặt ở hiện trường hoảng loạn bỏ chạy.

Một chiếc máy ghi hình của kênh truyền hình Al Ghad TV cũng ghi lại được cảnh nhân viên cứu hộ đang đứng ở cầu thang bệnh viện thì trúng đòn tấn công thứ hai.

Phóng viên Hatem Sadeq Omar của hãng tin Reuters cũng bị thương trong vụ việc. Anh chia sẻ với CNN: “Khi chúng tôi đang sơ tán người bị thương, khu vực cầu thang bệnh viện bất ngờ bị tấn công lần nữa. Có phóng viên, bệnh nhân, y tá, lực lượng dân phòng ở hiện trường. Chúng tôi là các mục tiêu trực tiếp."

Nữ nhà báo Mariam Abu Dagga là một trong những nạn nhân. (Nguồn: CNN)

Một thành viên lực lượng dân phòng có tên Ahmed Siyam chia sẻ: “Chúng tôi đi lên cầu thang và thấy mảnh thi thể nát vụn. Khi chúng tôi đang thu gom phần còn lại của một nạn nhân thì một vụ nổ nữa lại xảy ra.”

Quân đội Israel (IDF) thừa nhận đã tiến hành một cuộc tấn công gần khu vực bệnh viện. Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF nhấn mạnh IDF “không cố ý nhắm vào dân thường” và cáo buộc các tay súng Hamas sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự, kể cả bệnh viện, làm căn cứ.

Một quan chức an ninh Israel chia sẻ thêm rằng IDF đã phát hiện một thiết bị ghi hình đặt trên phần mái của bệnh viện. Phía Israel tin rằng Hamas dùng thiết bị này để theo dõi quân đội Israel.

Quân đội Israel được phép dùng máy bay không người lái phá hủy thiết bị ghi hình nêu trên. Nhưng thay vì sử dụng lựa chọn này, người ta đã bắn hai quả đạn pháo vào bệnh viện. Quả đầu tiên nhằm vào thiết bị ghi hình và quả thứ hai có chủ ý nhắm vào lực lượng cứu hộ.

Đây là một trong những lần hiếm hoi phía Israel thừa nhận việc cố ý tấn công các lực lượng ứng cứu. Thủ tướng Netanyahu đã cam kết rằng quân đội Israel sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Vùng đất cực kỳ nguy hiểm cho các nhà báo

Các tổ chức báo chí quốc tế đã lập tức có phản ứng giận dữ trước sự việc.

Hai hãng tin AP và Reuters gửi thư chung yêu cầu Israel “giải trình khẩn cấp", nhấn mạnh các nhà báo đang tác nghiệp hợp pháp tại một địa điểm được luật quốc tế bảo vệ. Al Jazeera lên án mạnh mẽ, gọi đây là “tội ác khủng khiếp” vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva và Quy chế Rome.

Nạn nhân Hussam Al-Massri thiệt mạng trong vụ việc. (Nguồn: CNN)

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Israel và Palestine gọi đây là “một trong những vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào nhà báo quốc tế kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra.”Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ việc, kêu gọi bảo vệ dân thường, bác sĩ và phóng viên “trong mọi hoàn cảnh.”

Nghiệp đoàn Nhà báo Palestine gọi đây là “một vụ thảm sát tàn bạo do quân chiếm đóng Israel gây ra, trực tiếp nhắm vào báo chí.” Còn Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cũng lên án, cho biết nhân viên của họ buộc phải trú ẩn khi Israel nhiều lần đánh trúng bệnh viện.

Nhiều nước như Canada, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait cũng đồng loạt lên án vụ việc.

Dải Gaza hiện là môi trường cực kỳ nguy hiểm đối với các nhà báo dám dấn thân vào tác nghiệp. Trong một vụ việc khác diễn ra cùng ngày, nhà báo Hassan Douhan cũng bị Israel bắn chết ở Khan Younis khi đang ở trong một chiếc lều.

Trước đó, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) thông tin rằng đã có 192 nhà báo thiệt mạng tại Gaza kể từ khi chiến sự nổ ra. Chủ tịch CPJ Jodie Ginsberg cáo buộc Israel “cố tình tấn công các nhà báo" và gọi đây là “tội ác chiến tranh”./.